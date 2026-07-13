Obwohl die Kamera technisch nicht viel zu bieten hatte, war sie Ende der 90er überraschend beliebt. Mithilfe eines Adapters aus dem 3D-Drucker kam sie jetzt sogar in der Astrofotografie zum Einsatz. Aufnahmen von Jupiter sind keine Seltenheit. Sowohl Amateur- als auch Profi-Astronom:innen haben in der Vergangenheit schon unzählige beeindruckende Fotos von dem Planeten gemacht. Trotzdem ist es dem Musiker und Retro-Tech-Fan Chris Graue Ende Juni gelungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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