Europas Mittelständler wollen wachsen: Laut einer aktuellen Studie von Pleo planen 91 Prozent der Finanzverantwortlichen eine Skalierung. Doch der Erfolg hängt an einem kritischen Faktor, der oft übersehen wird: Sind die Finanzsysteme überhaupt bereit dafür? Die Expansion über Ländergrenzen hinweg ist der entscheidende Wachstumstreiber für Unternehmen in Europa. 64 Prozent der Finanzverantwortlichen stufen sie als wichtig oder sehr wichtig ein. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n