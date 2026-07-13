Die verschärfte Rivalität zwischen den USA und der Volksrepublik China prägt das globale Geschehen, politisch wie ökonomisch. Noch läuft der Gegensatz vor allem über die Handelspolitik. Eine militärische Auseinandersetzung ist aber nicht mehr ausgeschlossen. Im Brennpunkt: Taiwan. Peking erhöht derzeit den Druck, die USA reagieren zögerlich. "Eine Taiwan-Krise ist eines der größten Risiken für die globalen Finanzmärkte", warnt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. China treibt seinen Anspruch voran, den Schiffsverkehr rund um Taiwan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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