Von Apples im Herbst erscheinendem M6-Prozessor soll es ungewöhnlicherweise keine Pro- und Max-Varianten geben. Der Grund ist: Apple setzt alles auf den M7, der bei KI mit Nvidia gleichziehen könnte. Apple bricht mit seiner Chip-Tradition: Der kommende M6-Prozessor erscheint nur als Basisversion - ohne Pro-, Max- oder Ultra-Variante. Stattdessen konzentriert sich der Konzern schon auf den M7, der 2027 mit massiv verbesserten KI-Fähigkeiten starten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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