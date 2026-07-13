DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) (CAPE) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 13-Jul-2026 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------------------------ Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) DEALING DATE: 10/07/2026 NAV PER SHARE: EUR: 653.4180 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 228899 CODE: CAPE =------------------------------------------------------------------------------------------ Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------------------------ ISIN: LU1079842XXX Category Code: NAV TIDM: CAPE Sequence No.: 436101 EQS News ID: 2364950 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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July 13, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)