Am heutigen Montagmorgen hat der Halbleiter-Gigant TSMC mit brandaktuellen Umsatzzahlen bewiesen, dass der KI-Boom keine Blase ist, sondern reale Milliardengewinne abwirft. Und das ist erst der Vorgeschmack auf den eigentlichen Quartalsbericht am Donnerstag. Könnte das eine Chance für kurzfristige Gewinne sein, auch nach einer bisher steilen Rally? KI-Superzyklus schwarz auf weiß Wie jeden Monat veröffentlichte TSMC auch heute seinen Monatsumsatz: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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