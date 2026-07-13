Beim Vergleich von internationalen Märkten zeigt sich, dass ein Standardprozess bei der grenzüberschreitenden Immobilienvermittlung selten funktioniert. Worauf es bei Immobilienverkäufen in Cannes, Zürich und Teneriffa ankommt, erläutern VON POLL REAL ESTATE Partner. An der Côte d'Azur kommt die passende Immobilie oft über diskrete Kontakte und internationale Vernetzung auf den Markt, am Zürichsee zählen Vertrauen persönliche Kontakte sowie eine gute Vernetzung, und auf Teneriffa suchen Käufer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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