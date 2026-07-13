Die Micron-Aktie steht aktuell zwischen zwei gegensätzlichen Signalen. Einerseits profitiert der US-Chiphersteller vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur und einer starken Nachfrage nach Speicherchips. Andererseits sorgte ein Kursrutsch beim Konkurrenten SK Hynix zuletzt für Nervosität unter Anlegern und setzte auch Micron unter Druck. Die entscheidende Frage lautet: Ist der Rücksetzer nur eine kurzfristige Marktreaktion oder ein Warnsignal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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