Der Konflikt zwischen den USA und Iran verschärft sich weiter. Nach neuen gegenseitigen Angriffen rückt die strategisch wichtige Straße von Hormus erneut in den Mittelpunkt. Während Teheran die Meerenge nach eigenen Angaben geschlossen hält, erklärt US-Präsident Donald Trump den Seeweg für offen - und stellt eine mögliche Kontrolle durch die USA in Aussicht.• Konflikt über den Status der Straße von Hormus entbrennt erneut. • Trump will die Straße von Hormus unter die Kontrolle der USA bringen. • ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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