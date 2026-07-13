© Foto: Richard Drew/AP/dpaFusionsfantasie, Raffinerie-Boom und Rechenzentren-Hunger: Goldman Sachs hat seine Energie-Favoriten neu gemischt, mit einem Wert weit vorn, den bislang kaum jemand auf dem Zettel hat.Zehn Kandidaten, ein gemeinsamer Nenner: Goldman Sachs traut ihnen im Schnitt 26 Prozent Kurspotenzial zu. In der vierten Auflage ihrer "10 Buys"-Liste für den Energie- und Stromsektor bündeln die Analysten der US-Bank ihre Überzeugung in fünf Themenblöcken, von Fusionsfantasie bis Rechenzentrums-Boom. Ganz oben steht der Öl- und Gasförderer Devon Energy, dessen Aktie das Team wegen möglicher Firmenverkäufe und einer laufenden Portfolio-Bereinigung favorisiert. Kursziel: 53 US-Dollar, gut 20 Prozent über dem …
Enthaltene Werte: US1667641005,US25179M1036,US5658491XXX,US9694571004,US20825C1045,NL0010556684,GB00BDSFG982,US65290E1010,US87422Q1094,US50012A1088Den vollständigen Artikel lesen
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