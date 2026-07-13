Lange blickte der Markt bei diesem US-Player skeptisch auf die Milliarden, die in KI, Infrastruktur und Talente fließen. Der direkte Ertragshebel blieb dabei lange unklar. Doch genau das beginnt sich jetzt zu ändern. Damit rückt der Titel in eine neue Bewertungsphase - mit attraktiven Renditechancen für Anleger.Der Konzern hat in kurzer Folge mehrere Bausteine nachgelegt, die für Anleger relevant sind: neue Schritte zur KI-Monetarisierung, Fortschritte beim Ausbau eigener Infrastruktur, mehr Kontrolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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