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Dow Jones News
13.07.2026 16:03 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Juli (vorläufige Fassung) 

=== 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 
*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 2Q 
  10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz 
  10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
*** 14:30 US/Realeinkommen Juni 
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Treffen mit US-Finanzminister Bessent 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an den 
     Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q 
  19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Business Lunch der 
     Kenosha Area Business Alliance 
 
***   - CN/Handelsbilanz Juni 
     PROGNOSE: +122,9 Mrd USD 
     zuvor:  +105,4 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +18,0% gg Vj 
     zuvor:  +19,4% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +24,5% gg Vj 
     zuvor:  +27,4% gg Vj 
 
***    Schatzkanzlerin Reeves und BoE-Gouverneur Bailey, Reden bei Mansion House Dinner 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.