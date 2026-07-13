Halten sich Autos künftig selbstständig an Geschwindigkeitsbegrenzungen? Die EU will Fahrzeuge mit Satelliten koppeln, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Warum der Vorschlag auf Kritik stößt. Geschwindigkeitsüberschreitungen sind der EU ein Dorn im Auge. Wie die EU-Kommission selbst auf ihrer Webseite schreibt, erhöht sich bei einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde pro zusätzlichem Kilometer pro Stunde das Risiko von Unfällen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n