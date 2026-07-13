Heitman baut seine europäische Plattform mit einer erfahrenen Führungskraft aus

Heitman LLC ("Heitman"), ein weltweit tätiges Immobilien-Investmentmanagement-Unternehmen, gab heute die Ernennung von Maureen Mahr von Staszewski zur Geschäftsführerin im europäischen Immobilien-Investmentteam des Unternehmens bekannt. Als Teil des europäischen Führungsteams von Heitman wird Maureen dazu beitragen, die weitere Expansion in ganz Europa voranzutreiben und die strategischen Wachstumsinitiativen, die Kapitalbeschaffung sowie die Investitionstätigkeit des Unternehmens in der gesamten Region zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713082524/de/

Maureen Mahr von Staszewski Joins Heitman European Leadership Team

"Wir freuen uns sehr, dass Maureen nun zum Heitman-Team gehört", sagte Caleb Mercer, Managing Director und Leiter des Bereichs European Investment bei Heitman. "Ihre umfassende und fundierte Erfahrung im europäischen Immobilien-Investmentmanagement wird dazu beitragen, unsere innovativen und differenzierten Anlagekompetenzen bei traditionellen und alternativen Immobilienarten in ganz Europa zu stärken."

In ihren früheren Positionen bei AXA, Swiss Life und Cromwell leitete Maureen das Immobilienfondsmanagement und war für Strategie, Portfoliostrukturierung und Investor Relations verantwortlich. Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit, die sich über Core-Plus-, Value-Add- und opportunistische Strategien in verschiedenen Sektoren erstrecken, darunter Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien sowie alternative Anlageklassen in ganz Europa.

"Ich habe schon immer Heitmans disziplinierten Ansatz bei Immobilieninvestitionen, seine starke Position im Bereich alternativer Anlagen und seine Kultur der Zusammenarbeit bewundert", sagte Maureen. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit diesem talentierten Team von Kollegen zum weiteren Wachstum des Unternehmens beizutragen."

ÜBER HEITMAN:

Heitman ist ein weltweit tätiges Immobilien-Investmentmanagement-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 47 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2026). Heitman wurde 1966 gegründet, hat seinen globalen Hauptsitz in Chicago, unterhält weltweit 10 Niederlassungen und ist ein aktiver Akteur auf den globalen Immobilien- und Kapitalmärkten. Heitman tätigt Immobilieninvestitionen über Private Equity, Fremdkapital und börsennotierte Immobilienwertpapiere.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713082524/de/

Contacts:

Prosek Partners im Auftrag von Heitman

pro-Heitman@prosek.com