Engel & Völkers ernennt Till-Fabian Zalewski, CEO DACH, und Stefan Eck, Group CFO, zu neuen Group Co-CEOs. Als Doppelspitze folgen sie auf Jawed Barna. Der ehemalige Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland wird das Unternehmen verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Das Immobilienmaklerhaus Engel & Völkers hat die Ernennung von Till-Fabian Zalewski und Stefan Eck zu neuen Group Co-CEOs bekannt gegeben. Gemeinsam sollen sie das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen. Zalewski, bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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