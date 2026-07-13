Der Halbleitersektor erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle: Euphorie wechselt sich ab mit Zweifeln daran, ob sich der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz (KI) wirklich lohnt oder ob sich längst eine Blase aufbläht. Auch die Bewertungen vieler Papiere sind ambitioniert. In diesem nervösen Umfeld kommen die Zahlen von TSMC genau zur rechten Zeit. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr von knapp 36 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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