Viele der spannendsten Renditechancen der kommenden Jahre dürften im Deep-Tech-Markt entstehen - dort, wo technologische Durchbrüche den Sprung in die reale Welt schaffen. Entscheidend ist jetzt, frühzeitig zu erkennen, welche Unternehmen sich starke Marktpositionen erarbeiten und wo sich die Gewinneraktien von morgen bereits jetzt formieren.Künstliche Intelligenz hat die Technologie-Rally gestartet. Doch die nächste Phase spielt sich nicht mehr nur in Softwaremodellen ab. Gefragt sind die Bausteine, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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