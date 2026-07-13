Nach mehreren Anläufen könnte es diesmal klappen: Der Fast-Fasion-Gigant Shein steht wohl kurz vor dem Börsengang. Nachdem ein IPO in den USA am Widerstand der Politik scheiterte und auch die Pläne für London im Sande verliefen, rückt nun Hongkong in den Fokus. Die chinesische Wertpapieraufsicht hat die Genehmigung für das IPO erteilt. DER AKTIONÄR nimmt die Bewertung unter die Lupe und verrät, ob es sich für Anleger lohnt, bei Shein vom ersten Tag an dabei zu sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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