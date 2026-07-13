© Foto: DALL*EArthur Hayes erwartet Bitcoin bei 1 Million US-Dollar. Doch vorher könnte die KI-Blase platzen und alle Risikoanlagen in einen harten Ausverkauf reißen.Arthur Hayes hat im "Thinking Crypto"-Podcast eine der brutalsten Bitcoin-Thesen des Jahres aufgestellt: Der BitMEX-Mitgründer und Maelstrom-Investor hält 1 Million US-Dollar für Bitcoin im nächsten großen Zyklus für möglich. Ethereum sieht er sogar bei 100.000 bis 200.000 US-Dollar. Doch sein Szenario ist kein einfacher Bullenruf. Hayes glaubt, dass Bitcoin seinen echten Tiefpunkt erst findet, wenn eine KI-Blase platzt und einen Schock auslöst, der größer sein könnte als die Finanzkrise von 2008. Im Kern sagt Hayes: Die KI-Euphorie hat dem …
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