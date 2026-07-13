Die Aktien von SpaceX geben zum Wochenstart nun nach, bereits am Freitag ging es nach unten. Nur wenige Tage nach der Aufnahme in den NASDAQ 100 nähert sich der Kurs nun einer wichtigen Marke. Analysten tun sich derzeit teilweise noch schwer, das Geschäftsmodell des Konzerns zu fassen.Das Wichtigste kurz und knapp• Die SpaceX-Aktie steht zum Wochenstart unter Druck und nähert sich einer wichtigen Kursmarke.• Die Aufnahme in den NASDAQ 100 hat zwar neue Käufer angezogen, doch die Bewertung bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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