Die Aktie der Internetapotheke Redcare Pharmacy hat sich in den vergangenen Monaten kräftig erholt. Zuletzt korrigierte der Kurs zwar etwas, doch zum Start in die neue Woche setzen die Käufer wieder die Akzente. Mit einem Kurssprung von +6,8% ist der Titel sogar bester Performer im SDAX. Was steckt hinter der Rallye und wie viel Potenzial besitzt die Aktie jetzt noch? E-Rezept-Boom zündet Die Kurserholung kommt nicht von ungefähr. Mitte Juni überraschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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