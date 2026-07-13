Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei rund 62.350 US$ und steht weiter unter Druck. Mit dem Bruch einer wichtigen Chartmarke hat sich das kurzfristige Bild zunächst eingetrübt. Gleichzeitig deutet die Liquidation Heatmap auf eine mögliche Gegenbewegung hin. Bitcoin-kurs: Point of Control wurde zunächst aufgegeben Der Bitcoin-Kurs wird derzeit vor allem durch die angespannte geopolitische Lage ausgebremst. Die jüngste Eskalation zwischen den USA und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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