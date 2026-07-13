Volkswagen-Chef Oliver Blume hat erstmals eine konkrete Zahl in den Raum gestellt. Rund 50.000 Stellen weltweit könnten wegfallen, wenn der Konzern die Arbeitskosten unverändert lässt. Das ist ein Beben für Europas größten Autobauer. Die Kosten sind das eigentliche Problem Laut Blume liegen die Kosten für Verwaltung, Infrastruktur und die Unterstützung des Kerngeschäfts bei Volkswagen noch immer rund 20 Prozent über dem Schnitt vergleichbarer Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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