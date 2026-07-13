Die Nike-Aktie hat zuletzt deutlich an Dynamik gewonnen und zählt aktuell zu den stärkeren Konsumwerten. Nach den jüngsten Quartalszahlen wächst die Hoffnung, dass der Tiefpunkt im operativen Geschäft langsam erreicht sein könnte. Erste Fortschritte beim Turnaround Nike arbeitet weiter daran, nach mehreren schwierigen Quartalen wieder auf einen stabileren Wachstumspfad zurückzukehren. Die jüngsten Zahlen lieferten dafür zumindest erste positive Ansätze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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