© Foto: Richard Drew - APNach starken Gewinnen im Mai und Juni wird der Chipsektor nervös. BTIG warnt vor einem gefährlichen Muster - und SK Hynix verschärft den Druck. Der Chip-Boom wackelt. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), einer der wichtigsten Gradmesser für Halbleiteraktien, sendet laut BTIG ein technisches Warnsignal, das in früheren Marktphasen mehrfach vor deutlichen Rückschlägen stand. Die Investmentbank sieht ein mögliches Korrekturrisiko von bis zu 17 Prozent. Zwar beendete der Index den Freitag nahezu unverändert bei 12.967 Punkten, doch die Nervosität im Sektor bleibt hoch. Besonders auffällig ist die extreme Volatilität. Der SOX bewegte sich in den vergangenen 30 Handelstagen 15 Mal um …
Enthaltene Werte: US4642875XXX,US78392B1070,US7827001XXXDen vollständigen Artikel lesen
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