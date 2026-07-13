Straubing (ots) -
Mit ganzer Kraft wolle die CSU Behauptungen widerlegen, das Zeitalter der Volksparteien sei vorbei, trotzte Generalsekretär Martin Huber: "Wir sind die letzte große Volkspartei." Um diesen Anspruch aufrecht zu erhalten, müssen die CSU und ihr Chef immer größere Anstrengungen unternehmen. Und das, obwohl - laut Söder - "die Spielräume nicht sehr groß" sind.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6313831
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