Die Suche nach den Ursprüngen des Lebens führt die Wissenschaft weit über unser Sonnensystem hinaus. Ein aktueller Fund in den Tiefen der Milchstraße liefert nun völlig neue Erkenntnisse über chemische Prozesse im Weltall. Einem internationalen Team von Forscher:innen ist erstmals der direkte Nachweis eines komplexen Zuckers im interstellaren Raum gelungen. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin Nature Astronomy veröffentlichten Studie zu lesen ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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