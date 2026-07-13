Solana Prognose Juli 2026 zeigt Rekord-Netzwerkdaten bei stagnierenden Kursen

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Solana hat in der Woche bis zum 6. Juli erstmals mehr als eine Milliarde Non-Vote-Transaktionen verarbeitet. Die aktiven Wallets stiegen innerhalb von nur zwei Wochen von 16,8 auf 29,7 Millionen, und tokenisierte Vermögenswerte auf der Blockchain erreichten 3,3 Milliarden Dollar. Trotzdem notiert SOL bei rund 77 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Die Solana Prognose für 2026 bewegt sich laut Analysten zwischen 70 und 105 Dollar. Wenn das Netzwerk Rekorde liefert, der Token aber kaum steigt, stellt sich eine entscheidende Frage, die über den nächsten Einstieg mit echtem Aufwärtspotenzial entscheidet.

Solana Prognose trifft auf Rekordaktivität und begrenztes Kurspotenzial

Die Netzwerkdaten von Solana haben in der ersten Juliwoche ein historisches Niveau erreicht. In der Woche bis zum 6. Juli verarbeitete die Blockchain erstmals mehr als eine Milliarde Non-Vote-Transaktionen, und die Zahl der wöchentlich aktiven Wallets sprang von 16,8 auf 29,7 Millionen, wie The Motley Fool berichtet. Der Bestand an tokenisierten Vermögenswerten auf Solana wuchs seit Mai um 1,1 Milliarden Dollar auf nun 3,3 Milliarden Dollar. Solana hält damit rund 97 Prozent des gesamten On-Chain-Handelsvolumens bei tokenisierten Aktien. Das Open-USD-Konsortium mit über 140 Finanzinstituten hat Solana als native Startplattform gewählt, was den Weg für Milliarden an Kapitalzuflüssen ebnet.

Die Stimmung am Markt erzählt jedoch eine andere Geschichte. Laut The Crypto Basic hat die negative Stimmung gegenüber SOL in den sozialen Medien den höchsten Wert des Jahres 2026 erreicht, wie Santiment bestätigt, während das Handelsvolumen gleichzeitig auf den Jahrestiefstand fiel. SOL notiert bei etwa 77 Dollar, und die Solana Prognose von CoinDCX sieht eine Bandbreite von 70 bis 105 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,62 Dollar und bildet die zentrale Unterstützungslinie für die langfristige Trendrichtung. Fällt SOL unter diese Marke, droht ein Rückgang in Richtung 68 Dollar.

Analyst Michaël van de Poppe betonte, dass ein Halten der Zone zwischen 73 und 76 Dollar entscheidend sei, um den Weg Richtung 100 Dollar zu öffnen. Clearstream, der Abwicklungsdienstleister der Deutschen Börse, nahm SOL in sein institutionelles Verwahrungsangebot auf und stärkt damit den Zugang für europäische Banken. Die Solana Prognose zeigt im optimistischsten Fall ein Potenzial von rund 30 Prozent über mehrere Monate. Das sind Renditen, die den Aufwand einer langen Haltephase kaum rechtfertigen. Diese Obergrenze bei den Erträgen verschiebt die Aufmerksamkeit auf Projekte, bei denen das Aufwärtspotenzial noch nicht eingepreist ist und ein einzelner Katalysator den Unterschied macht.

PepetoSwap liefert gebührenfreien Handel, während die Solana Prognose an ihre Grenzen stößt

Wenn die Solana Prognose trotz Rekordwerten bei Aktivität und Nutzerzahlen nur begrenzte Renditen in Aussicht stellt, verlagert sich die Aufmerksamkeit auf Projekte im Frühstadium mit funktionierender Infrastruktur. Genau hier setzt Pepeto an, das mit PepetoSwap eine Handelsplattform ohne Transaktionsgebühren betreibt und Käufern damit vom ersten Tag an ein nutzbares Werkzeug zur Verfügung stellt. Dazu kommt eine Cross-Chain-Bridge, die Token kostenlos zwischen verschiedenen Blockchains bewegt und so die Fragmentierung von Liquidität verringert.

Ein ehemaliger Binance-Experte begleitet den technischen Aufbau des Projekts und bringt Erfahrung aus der weltweit größten Kryptobörse mit. Bevor der erste Dollar in den Presale floss, hat das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof sämtliche Smart Contracts einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Integrität des gesamten Codes bestätigt. Erfahrene Wallets aus verschiedenen Bereichen des Kryptomarkts positionieren sich derzeit, bevor der Einstieg zu diesem Preis dauerhaft verschwindet. Diese Solana Prognose treibt Kapital in Richtung Pepeto, weil die begrenzten Renditen großer Token den Blick auf Presale-Einstiege lenken.

Neben den großen Haltern steigen auch Privatanleger in den Presale ein und sichern sich ihre Positionen, solange das aktuelle Fenster noch offen ist. Jede neue Runde füllt sich schneller als die vorherige, und die wachsende Nachfrage baut Druck auf, der sich mit der Eröffnung des Börsenhandels entladen kann. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichnet, während der breitere Markt von Angst geprägt ist.

Dieses Vertrauen in einer schwachen Phase ist eines der deutlichsten Signale, die ein Presale aussenden kann. Wer die Solana Prognose verfolgt und gleichzeitig nach einem Einstieg sucht, der nicht auf monatelanges Warten angewiesen ist, findet hier eine zeitlich begrenzte Alternative. Sobald der Handel beginnt, schließt sich das Fenster für den aktuellen Einstiegspreis endgültig.

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Fazit

Die Solana Prognose für 2026 zeigt eine Spanne zwischen 70 und 105 Dollar, und die Netzwerkdaten bestätigen die technologische Stärke von Solana. Die Rendite ab 77 Dollar bleibt dennoch auf Monate verteilt und durch den Widerstand bei 105 Dollar begrenzt. Während die Solana Prognose eine Obergrenze vorgibt, bietet Pepeto eine andere Art von Einstieg, bei dem ein einzelnes Listing-Ereignis das liefern kann, wofür ein Large-Cap-Token deutlich länger braucht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass das Kapital bereits strömt, und wer vor dem Listing einsteigt, handelt in einem Zeitfenster, das danach nicht mehr existiert.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für 2026?

Analysten sehen SOL in einer Bandbreite von 70 bis 105 Dollar, wobei der 200-Tage-Durchschnitt bei 71,62 Dollar als zentrale Unterstützung dient. Die Zone zwischen 73 und 76 Dollar muss laut Analysten halten, um den Weg Richtung 100 Dollar freizumachen.

Warum zieht Pepeto in einem schwachen Markt Kapital an?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Projekte Abflüsse verzeichnen. Ein ehemaliger Binance-Experte begleitet den Aufbau, und das Listing rückt näher. Weitere Informationen bietet die offizielle Website (pepetocoin.com).