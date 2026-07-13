Der NASDAQ 100 startet aufgrund der neuen Eskalation im Nahen Osten schwächer in die neue Woche. Mit Abstand schwächster Wert ist die Aktie von Sandisk, die zweistellig verliert. Das kann die Jahresperformance aber bei Weitem nicht trüben. Die Luft wird aber langsam dünn.Das Wichtigste kurz und knapp:• Sandisk startet schwach in die Woche, bleibt auf Jahressicht aber erheblich im Plus.• Analysten erhöhen ihre Kursziele deutlich und verweisen auf starke Fundamentaldaten.• Trotz jüngster Rücksetzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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