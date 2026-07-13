Während der vergangenen Wochen verblieb die Volatus-Aktie oberhalb der Unterstützung von 0,33 € in einem Seitwärtsmodus. Doch von Entspannung kann weiterhin keine Rede sein. Solange der Titel unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends notiert, bleibt die Lage angespannt. Rund -20% Rückschlagspotenzial im Kontext der laufenden Abwärtsbewegung sind weiterhin möglich. Und selbst dieses Ziel müsste nicht zwingend das Ende der Schwäche markieren, wie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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