Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach dem 21-Monats-Tief und der größten Wal-Akkumulation

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Bitcoin fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Die US-Spot-ETFs verloren allein im Juni 4,5 Milliarden Dollar an Kapital, den schlimmsten Monat seit ihrer Einführung im Januar 2024. Gleichzeitig kauften Wale rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tief, während Privatanleger in Panik verkauften. Am 13. Juli handelt BTC bei rund 64.000 Dollar nach einer Erholung von über zehn Prozent. Bestimmen die Wale mit ihren Milliardenkäufen die Bitcoin Prognose, oder folgt nach der Erholung ein weiterer Rückgang?

Bitcoin Prognose zwischen Rekordabflüssen und 16,7 Milliarden Dollar in Wal-Käufen

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni 2026 Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar und stellten damit einen Negativrekord seit der Einführung im Januar 2024 auf. BlackRocks IBIT trug mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung, wie CoinDesk berichtete. Die 13-tägige Abflussserie drückte die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 erstmals ins Negative und belastete die Bitcoin Prognose erheblich. BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Der Fear and Greed Index zeigte bei 22 extreme Angst im gesamten Kryptomarkt.

Am 3. Juli kehrten die ETF-Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar erstmals seit über zehn Tagen ins Positive zurück und lieferten den ersten konstruktiven Datenpunkt für die Bitcoin Prognose seit Wochen. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung deutlich. Ein Short Squeeze liquidierte gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar, und BTC sprang über 63.000 Dollar. Strategy bestätigte den Verkauf von 3.588 BTC für rund 216 Millionen Dollar und hält nach der Transaktion noch 843.775 BTC, wie wallstreet-online meldete.

CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose für Juli bei 65.600 Dollar an, während das bullische Szenario 70.000 Dollar erreicht. Citigroup senkte die 12-Monats-Bitcoin Prognose von 112.000 auf 82.000 Dollar und verwies auf sinkende ETF-Nachfrage als Hauptgrund für die Korrektur. Bernstein hält sein Ziel von 150.000 Dollar aufrecht, und Standard Chartered sieht BTC langfristig deutlich höher. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,26 Billionen Dollar braucht Bitcoin allerdings enormes frisches Kapital für jede Verdopplung. Die Bitcoin Prognose lenkt den Blick deshalb auf Einstiege, bei denen der Abstand zwischen aktuellem Preis und möglichem Ergebnis deutlich größer ausfällt.

Pepeto bietet gebührenfreien Handel, während Bitcoin den Boden sucht

Die Wende in der Bitcoin Prognose zeigt, dass Kapital zurück in den Markt fließt, aber nicht an dieselben Stellen wie zuvor. Pepeto zog mehr als 10 Millionen Dollar an, während der Fear and Greed Index extreme Angst signalisierte und gelistete Token fielen. Die Wallets, die während des Abschwungs eingestiegen sind, folgten dem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der ein Netzwerk mit funktionierenden Handelswerkzeugen aufgebaut hat, statt leerer Versprechen.

PepetoSwap wickelt jeden Trade gebührenfrei ab, sodass Halter Token tauschen, ohne die Kosten zu tragen, die auf anderen Plattformen die Rendite bei jedem Handel schmälern. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital zwischen Blockchains ohne Gebühren, damit Positionen nicht auf einem Netzwerk feststecken, während sich der Markt dreht. Beide Werkzeuge laufen bereits und sind kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern aktive Infrastruktur. Ein Besuch auf der Pepeto-Website zeigt den vollen Umfang dessen, was der Presale freischaltet.

Das gesamte Vertragswerk durchlief vor dem Presale-Start eine lückenlose Prüfung durch SolidProof, bei der die Auditoren jeden einzelnen Smart Contract auf Schwachstellen und Manipulationsrisiken testeten und das Ergebnis öffentlich zugänglich machten. Der sich nähernde Handel an der Börse markiert den Moment, an dem jede Presale-Position ihren Marktwert erhält und der Übergang vom festen Preis zum offenen Markt stattfindet. Analysten rechnen mit deutlichem Aufwärtspotenzial nach dem Listing, und der aktuelle Einstiegspreis existiert nur in dieser Phase vor der Börsennotierung.

Frühe Bitcoin-Halter, die beim Kurs von wenigen Dollar einstiegen und den Anstieg auf sechsstellige Werte erlebten, sagen alle dasselbe. Sie hätten gerne deutlich mehr gekauft, als der Einstieg noch offen war und die Masse noch zögerte. Kapital, das während einer Angstphase fließt, folgt Überzeugung und nicht Spekulation.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose richtet den Blick auf 65.600 Dollar, doch bei 1,26 Billionen Dollar Marktkapitalisierung erfordert jede Verdopplung gewaltige Summen an frischem Kapital. Die Erholung von 57.950 auf 64.000 Dollar belohnt Geduld, aber der prozentuale Spielraum nach oben bleibt eng. Pepeto stellt mit dem Presale einen Einstieg bereit, dessen Preis nach dem Börsenlisting nicht mehr existiert, und die Handelsinfrastruktur auf dem Netzwerk ist bereits aktiv. Der Moment, in dem der offene Markt übernimmt, trennt die frühen Positionen dauerhaft von allen späteren Käufern.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose zeigt eine Erholung auf rund 64.000 Dollar nach dem 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar. CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar, und die weitere Richtung hängt vom FOMC-Treffen am 28. Juli und den ETF-Zuflüssen ab.

Warum sammelt Pepeto Kapital während des Abschwungs?

Pepeto zog mehr als 10 Millionen Dollar an, weil der Mitgründer des originalen Pepe-Coins ein Netzwerk mit gebührenfreiem Handel und Cross-Chain-Bridge aufgebaut hat. Alle Details finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website (pepetocoin.com).