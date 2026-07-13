Mit mehr als 10.000 Einreichungen aus 177 Ländern verzeichnet der Preis die höchste Beteiligung in seiner Geschichte.

Die Anzahl der Einreichungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 32 %, was das steigende Interesse von lokalen Communities an globalen Themen beweist.

Dank 139 Gewinnern hat der Preis das Leben von 411 Millionen Menschen positiv beeinflusst.

Der Zayed Preis für Nachhaltigkeit, die wegweisende Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate für innovative Lösungen für globale Herausforderungen, hat die Einreichungsfrist für die Preisverleihung 2027 offiziell geschlossen. Es gingen 10.233 Beiträge aus 177 Ländern in den sechs Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools ein. Dies ist bis dato ein Rekord.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713941264/de/

Zayed Sustainability Prize Closes 2027 Submissions with Strong Global Participation (Photo: AETOSWire)

Der Preis wird zum 18. Mal in Folge ausgeschrieben. Es beteiligen sich weiterhin die unterschiedlichsten kleinen und mittleren Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen. Mit ihren Lösungen möchten sie die Lebensqualität verbessern, insbesondere in benachteiligten und unterversorgten Gemeinden.

Die diesjährigen Einreichungen lassen erkennen, dass Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Auswirkungen auf Systemebene zunehmend an Bedeutung gewinnen. In allen Regionen gehen die Bewerber komplexe globale Herausforderungen mit praktischen Lösungen an, die dem Wohl von Gemeinden zugute kommen. Von KI-gestützten Technologien im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft bis hin zu dezentraler Energieversorgung, verbessertem Zugang zu Grundwasser und Umsetzung der Kreislaufwirtschaft entwickeln die Bewerber Lösungen, die den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erweitern und Inklusion fördern.

Die Zahl der Einreichungen stieg im Vergleich zum vorangegangenen Zyklus um 32 %. Das beweist das wachsende Interesse an lokalen Innovationen, die skalierbar sind.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Preis für Nachhaltigkeit, erklärte: "Diese historisch hohe Teilnehmerzahl spiegelt den weltweit wachsenden Bedarf an praktischen Lösungen wider, die Resilienz fördern, wichtige Systeme stärken und nachhaltige Wirkung erzielen. Die diesjährigen Bewerber zeigen, wie sich mit künstlicher Intelligenz, Anpassungsfähigkeit, Innovation und lokaler Führungsstärke dringende Herausforderungen in Communities angehen lassen, wo Zugang, Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit begrenzt sind. Im Sinne des Vermächtnis des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan wird der Preis auch weiterhin Pioniere unterstützen, deren Lösungen praxis- und dienstleistungsorientiert sind. Maßstab sind die positiven Auswirkungen auf das Leben von Menschen."

Über zwei Drittel der Einreichungen stammten aus Entwicklungs- und Schwellenländern, wobei Bangladesch, Brasilien, China, Kenia und die Vereinigten Arabischen Emirate besonders stark vertreten sind. Auch die Industrieländer, darunter die USA und Großbritannien, zeigen ein reges Interesse, was die wachsende Reichweite des Preises in verschiedenen Ökosystemen unterstreicht.

Die Kategorie "Klimaschutz" verzeichnet die meisten Einsendungen (2.505), gefolgt von den Kategorien "Ernährung" (2.261), "Gesundheit" (1.807), "Global High Schools" (1.710), "Energie" (994) und "Wasser" (956).

Innerhalb der Kategorien waren die folgenden Trends zu verzeichnen:

Gesundheit: Lösungen, die darauf abzielen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung in unterversorgten und instabilen Regionen zu verbessern. Dazu gehören KI-gestützte Diagnostik, kostengünstige medizinische Geräte, Modelle der Gesundheitsversorgung sowie Lösungen zur Finanzierung von starken und zugänglichen Gesundheitssystemen.

Lösungen, die darauf abzielen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung in unterversorgten und instabilen Regionen zu verbessern. Dazu gehören KI-gestützte Diagnostik, kostengünstige medizinische Geräte, Modelle der Gesundheitsversorgung sowie Lösungen zur Finanzierung von starken und zugänglichen Gesundheitssystemen. Nahrungsmittel: Starker Fokus auf Lösungen für Landwirte, darunter Unterstützung und Beratung für Landwirte, Agrartechnologien, Technologien zur Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelverarbeitung sowie Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette, die zu widerstandsfähigeren und effizienteren Systemen beitragen.

Starker Fokus auf Lösungen für Landwirte, darunter Unterstützung und Beratung für Landwirte, Agrartechnologien, Technologien zur Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelverarbeitung sowie Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette, die zu widerstandsfähigeren und effizienteren Systemen beitragen. Energie: Lösungen mit den Schwerpunkten Energieeffizienz und -speicherung, dezentrale erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze und Anwendungen zur produktiven Energienutzung, die den verstärkten Fokus auf Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Energiemanagement auf der Nachfrageseite widerspiegeln.

Lösungen mit den Schwerpunkten Energieeffizienz und -speicherung, dezentrale erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze und Anwendungen zur produktiven Energienutzung, die den verstärkten Fokus auf Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Energiemanagement auf der Nachfrageseite widerspiegeln. Wasser: Innovationen mit den Schwerpunkten Zugang zu und Überwachung von Grundwasser, Abwasserbehandlung und -wiederverwendung, Meerwasserentsalzung, Wasserqualitätsmanagement und effiziente Wassernutzung, die einen besseren Zugang zu Wasser sowie den sparsamen Umgang in Gemeinden mit Wasserknappheit fördern.

Innovationen mit den Schwerpunkten Zugang zu und Überwachung von Grundwasser, Abwasserbehandlung und -wiederverwendung, Meerwasserentsalzung, Wasserqualitätsmanagement und effiziente Wassernutzung, die einen besseren Zugang zu Wasser sowie den sparsamen Umgang in Gemeinden mit Wasserknappheit fördern. Klima: Ein starker Fokus auf Anpassung und Widerstandsfähigkeit der Gemeinden sowie auf Modelle der Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, naturbasierten Lösungen, dem Schutz natürlicher Ressourcen und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels, die auf unmittelbare klimatische Belastungen reagieren.

Ein starker Fokus auf Anpassung und Widerstandsfähigkeit der Gemeinden sowie auf Modelle der Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, naturbasierten Lösungen, dem Schutz natürlicher Ressourcen und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels, die auf unmittelbare klimatische Belastungen reagieren. Global High Schools: Von Schülern geleitete Projekte konzentrierten sich zunehmend auf "Nexus"-Lösungen, die Bereiche wie erneuerbare Energien, Wasserfilterung, Abfallwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, Biodiversität und Initiativen zur Sensibilisierung der Bevölkerung umfassen. Sie zeigen, wie junge Menschen systemisches Denken auf lokale Herausforderungen anwenden.

Nach Ablauf der Einreichungsfrist tritt der Preis in die Bewertungsphase ein. Alle Einreichungen durchlaufen einen unabhängigen Prüfungs- und Due-Diligence-Prozess, gefolgt von einer Bewertung durch eine Auswahlkommission aus internationalen Experten. Die endgültigen Gewinner werden im September 2026 von der Jury ausgewählt.

Die Gewinner werden bei der Preisverleihung des Zayed Preis für Nachhaltigkeit am 12. Januar 2027 bekannt gegeben. Jeder Gewinner in der Kategorie "Organisationen" erhält 1 Million US-Dollar, während sechs weiterführende Schulen die verschiedene Regionen der Welt vertreten jeweils 150.000 US-Dollar zur Umsetzung oder zum Ausbau ihrer Projekte erhalten. Jeder Finalist in der Organisationskategorie erhält 150.000 US-Dollar, während jeder Finalist aus dem Bereich der weiterführenden Schulen 25.000 US-Dollar erhält.

Bis heute hat der Preis durch seine 139 Preisträger das Leben von mehr als 411 Millionen Menschen weltweit positiv beeinflusst und damit seine Rolle als führende Plattform zur Förderung einer inklusiven und nachhaltigen Entwicklung gefestigt.

Über den Zayed Preis für Nachhaltigkeit

Der Zayed Preis für Nachhaltigkeit ist die richtungsweisende Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate zur Förderung von innovativen Lösungen für globale Herausforderungen.

Als Hommage an das Vermächtnis und die Vision des Gründervaters der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, soll der Preis nachhaltige Entwicklungen weltweit vorantreiben.

Jedes Jahr werden in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und "Global High Schools" Organisationen und Bildungsstätten für bahnbrechende Lösungen ausgezeichnet, die den nachhaltigen Fortschritt vorantreiben und die Resilienz von Gemeinschaften stärken.

Mit seinen 139 Preisträgern in 18 Jahren hat der Preis das Leben von über 411 Millionen Menschen weltweit positiv beeinflusst und Innovatoren inspiriert, ihren Einfluss zu erweitern und ihre Ambitionen in nachhaltigen Fortschritt umzusetzen.

Der Zayed Preis für Nachhaltigkeit operiert unter dem Dach der Erth Zayed Philanthropies.

*Quelle: AETOSWire

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