China und die EU pflegen seit mehr als einem halben Jahrhundert diplomatische Beziehungen. Von der Aufnahme formeller diplomatischer Beziehungen bis zur Entwicklung hin zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft haben sich die Beziehungen zwischen China und der EU zu einer der einflussreichsten bilateralen Beziehungen der heutigen Welt entwickelt. Neben China führte das Global Times Institute (GTI) vom 16. Oktober bis zum 4. November 2025 eine Fragebogenumfrage in 20 EU-Mitgliedstaaten durch, darunter Dänemark, Schweden, Spanien, Belgien und Deutschland, und nutzte dabei 21 Sprachen wie Spanisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch. Es wurden mehr als 16.300 gültige Fragebögen erfasst. Die Umfragedaten zeigen, dass sich die Mehrheit der Menschen sowohl in China als auch in der EU für die jeweils andere Kultur interessiert, großes Vertrauen in die Zukunft der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und der EU hat und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der Global Governance befürwortet.

Hoher Bekanntheitsgrad, Bereitschaft zum Austausch

Diese Umfrage zeigt, dass die Menschen in China und in der EU insgesamt einen vergleichsweise hohen Kenntnisstand voneinander haben. Nahezu 70 Prozent der chinesischen Befragten verfügen über ein gewisses Maß an Verständnis für die EU, während mehr als die Hälfte der EU-Befragten angibt, sich der Entwicklung und der Veränderungen Chinas bewusst zu sein oder diese wahrgenommen zu haben. Darüber hinaus stehen sowohl die chinesischen als auch die EU-Befragten dem wachsenden globalen Einfluss der jeweils anderen Seite positiv gegenüber.

Die Umfrage stellt fest, dass die Menschen sowohl in China als auch in der EU Interesse an der jeweils anderen Kultur bekunden. Mehr als 70 Prozent der EU-Befragten bekunden Interesse an der östlichen Zivilisation beziehungsweise der chinesischen Kultur.

Hohe Erwartungen an die Zukunft

China und die EU sind füreinander jeweils der zweitgrößte Handelspartner. Was die Bereiche der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Investitionen zwischen beiden Seiten betrifft, so haben die Menschen sowohl in China als auch in der EU hohe Erwartungen an eine Zusammenarbeit in den Sektoren Hochtechnologie, digitale Wirtschaft, Handel und Investitionen.

Die Umfragedaten deuten darauf hin, dass die vorherrschende öffentliche Meinung sowohl in China als auch in der EU großes Vertrauen und hohe Erwartungen in die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen China und der EU bewahrt. Darüber hinaus sind 75 Prozent der chinesischen Befragten und 57 Prozent der EU-Befragten der Ansicht, dass China und die EU ihre Zusammenarbeit in multilateralen und globalen Angelegenheiten künftig verstärken sollten, um gemeinsam die Multipolarität der Welt und die wirtschaftliche Globalisierung voranzutreiben sowie die Global Governance zu reformieren und zu verbessern.

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