EQS-News: Mesabi Metallics Co. LLC / Schlagwort(e): Produkteinführung

Erster Schuss: Amerikas Comeback im Eisenerzgeschäft - Berichte aus dem Iron Range



13.07.2026 / 20:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mesabi Metallics gibt den Startschuss für "Patriot Pellet" und beendet damit die Abhängigkeit der USA von knappen ausländischen Erzen in DR-Qualität NASHWAUK, Minnesota, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Eisenerzabbau in den USA nimmt zu. Die Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Produktionssprengung bekannt - ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, die erste neue Eisenerzmine und Pelletieranlage zu werden, die seit fünfzig Jahren in Minnesota errichtet wurde, sowie ein planmäßiger Schritt hin zur ersten Pelletproduktion im Laufe des dritten Quartals. Bei der Sprengung kam ein 66-Loch-Sprengmuster zum Einsatz, wodurch in einem einzigen Sprengvorgang etwa 211.000 Tonnen Erz aufgebrochen wurden - das entspricht fast der Hälfte der Gesamtmenge an Gestein, die für die Errichtung des Mount Rushmore abgetragen wurde. Damit wird die erste Rampe zum Grund der Grube freigegeben und der Weg für 400-Tonnen-Muldenkipper geebnet, die zum ersten Mal Erz aus dem Bergwerk abtransportieren können. "Mit dieser ersten Sprengung geht dieses Projekt von der Vorbereitungsphase in die Produktionsphase über", sagte Shane Holman, General Manager - Mine bei Mesabi Metallics. "Das Erz, das wir heute gesprengt haben, wird zu Pellets in DR-Qualität verarbeitet, die zu den hochwertigsten der Welt gehören." "Jede Tonne Erz, die aus diesem Bergwerk gefördert wird, steht für amerikanische Arbeitsplätze, amerikanische Investitionen und amerikanische Kompetenz, die wieder zum Einsatz kommen", sagte Joe Broking, CEO von Mesabi Metallics. "Wir sind entschlossen, in die Iron Range zu investieren, um Amerikas Stahlindustrie, Amerikas Werften und Amerikas Verteidigungsindustrie auch weiterhin mit Energie zu versorgen." Die Explosion ereignete sich im Anschluss an die Ankündigung von Mesabi Metallics am 4. Juli - dem 250. Geburtstag Amerikas - des "Patriot Pellet", der Marke für das hochwertigste Eisenerzpellets der DR-Qualität, das vollständig im Iron Range hergestellt wird. "Patriot Pellet" ist ein Statement: Amerikanische Bergwerke, amerikanische Arbeitnehmer und amerikanischer Stahl sollten nicht von ausländischen Lieferketten abhängig sein. Jede produzierte Tonne ist eine Tonne, die nicht importiert werden muss. Mesabi Metallics geht davon aus, dass die wöchentlichen Sprengarbeiten fortgesetzt werden, während die Mine auf die Vollproduktion zusteuert, um die Stahlindustrie mit hochwertigen Eisenerzpellets der DR-Qualität aus Minnesotas Iron Range zu beliefern. Informationen zu Mesabi Metallics Company LLC Mesabi Metallics Company LLC, ein Unternehmen der Essar-Gruppe, baut in Nashwauk, Minnesota, eine hochmoderne Eisenerzmine und ein Pelletwerk für Eisenerz von DR-Qualität auf. Nach Fertigstellung wird das Projekt eine Investition von rund 2,5 Milliarden Dollar darstellen und die erste neue Eisenerzmine und Pelletieranlage sein, die seit fast fünfzig Jahren in Minnesota errichtet wurde. Mesabi wird voraussichtlich einige der hochwertigsten DR-Pellets der Welt produzieren und damit eine sichere inländische Versorgung mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten, die zur Unterstützung der amerikanischen Stahlindustrie, des Ausbaus der Infrastruktur, des Schiffbaus, der Verteidigungsindustrie und des allgemeinen Wiederaufschwungs der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Mesabi Metallics ist der Eckpfeiler einer umfassenderen Strategie zur Verlagerung wichtiger Stahlversorgungsketten und der industriellen Produktion zurück in die Vereinigten Staaten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/erster-schuss-amerikas-comeback-im-eisenerzgeschaft--berichte-aus-dem-iron-range-302824101.html



13.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News