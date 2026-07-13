Apple liefert in zwei Wochen, am 30. Juli, seine nächsten Quartalszahlen ab. Vorab hat die Citigroup ihr Kursziel kräftig erhöht und das Kaufvotum bestätigt. Dabei ist der Tech-Riese in einen erbitterten Rechtsstreit mit seinem ehemaligen KI-Verbündeten verwickelt.Das Wichtigste kurz und knapp:• Citi hat das Kursziel für Apple von 315 auf 365 Dollar angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.• Trotz Konkurrenz, Preisdruck und Rechtsstreit mit OpenAI sehen die Analysten Apple weiter gut positioniert.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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