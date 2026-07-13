BERLIN (dpa-AFX) - Knapp 50 Bundestagsabgeordnete von SPD, Linken und Grünen fordern von Israel in einem offenen Brief "eine menschenwürdige Behandlung" inhaftierter palästinensischer Ärzte aus Gaza. Die Parlamentarier - darunter SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Chefin Franziska Brantner und Linke-Chef Luigi Pantisano - zeigen sich in "großer Sorge" vor allem um den früheren Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen.

Der Brief an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Arzt Hussam Abu Safiya sitzt seit Ende 2024 ohne Anklage in israelischer Haft, so der "Spiegel", der zuerst über den Brief berichtet hatte.

"Sofern keine belastbaren und rechtsstaatlich überprüfbaren Anklagen vorgelegt werden, sind die Betroffenen mit sofortiger Wirkung freizulassen", verlangen die Parlamentarier. Unverzüglich müssten Hussam Abu Safiya und andere Ärzte medizinisch versorgt werden. Die Vorwürfe gegen die Festgehaltenen müssten unverzüglich offengelegt und rechtsstaatlich überprüft werden.

Initiiert haben das Schreiben laut "Spiegel" der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovi?, und die Außenpolitikerin Isabel Cademartori. Unter den 48 Unterzeichnern sind auch der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Gregor Gysi und Jan van Aken von den Linken und Claudia Roth von den Grünen./bw/DP/he