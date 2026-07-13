© Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNADer Iran-Krieg und damit auch der Kampf um die Straße von Hormus sind wieder ausgebrochen. unter großen Gefahren kommen trotzdem noch Tanker durch die Meerenge.Die Route entlang der Küste Omans kann weiterhin befahren werden, erklärte das Joint Maritime Information Center (JMIC) in einer aktuellen Mitteilung. JMIC ist eine Schiffahrtsorganisation mit dem Ziel, "Risiken schnell einzuschätzen und so die operative Planung und Entscheidungsfindung zu unterstützen." Die Gefährdungslage in der Straße von Hormus wird von der JMIC als "schwerwiegend" eingestuft. Schiffe müssten mit Funkkontakt durch Marineeinheiten rechnen und sollten sich der Gefahr durch Seeminen bewusst sein. Laut Daten von …
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