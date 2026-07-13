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BNB handelt bei rund 630 Dollar und liegt 54 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.370 Dollar, während Analysten die BNB Prognose für Juli zwischen 565 und 626 Dollar eingegrenzt hatten. Am 8. Juli kündigte BNB Chain eine neue Layer-1-Blockchain für autonome KI-Agenten an, die über 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten soll. Der VanEck VBNB ging als erster US-Spot-ETF für BNB an den Markt. Die BNB Prognose steht zwischen ambitionierter Technologie und einem Kurs, der seit Jahresbeginn 33 Prozent verloren hat. Kann die aggressivste technische Erweiterung der BNB Chain den Token aus dem Abwärtstrend befreien?

BNB Prognose: Neue Layer-1 mit 100.000 TPS und erster US-Spot-ETF verändern die Ausgangslage

BNB Chain veröffentlichte am 8. Juli 2026 die Roadmap für eine komplett neue Layer-1-Blockchain, die speziell für Hochfrequenzhandel und autonome KI-Agenten konzipiert ist, wie CoinDesk berichtet. Das Netzwerk zielt auf mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde und soll Transaktionen in unter 50 Millisekunden vorbestätigen. Bereits am 1. Juli startete das Agent Studio gemeinsam mit dem AWS Generative AI Innovation Center.

Entwickler können KI-Agenten in rund 15 Minuten direkt auf der Blockchain bereitstellen, und mehr als 150.000 Agenten sind bereits auf der Chain aktiv. Die BNB Prognose profitiert von diesen Fundamentaldaten, doch der Kurs reagiert bisher nur verhalten auf die technischen Fortschritte.

Der VanEck VBNB ging Ende Mai als erster US-Spot-ETF für BNB an der Nasdaq an den Start und wird physisch durch Token in Cold Storage gesichert, wie wallstreet-online meldet. Institutionelle Investoren können BNB nun über klassische Depotkonten kaufen, ohne den Token direkt halten zu müssen. Die BNB Prognose von Changelly sieht für Juli einen Durchschnittspreis von 596 Dollar bei einem Maximum von 626 Dollar.

DigitalCoinPrice setzt die Obergrenze für das gesamte Jahr 2026 bei 705 Dollar an. Die vierteljährlichen Auto-Burns entfernten im ersten Quartal 2026 Token im Wert von über einer Milliarde Dollar und treiben das Gesamtangebot in Richtung der Zielmarke von 100 Millionen BNB.

Die BNB Prognose stellt einen Token dar, dessen Netzwerk täglich mehr als 14 Millionen Transaktionen verarbeitet und 16 Milliarden Dollar in Stablecoins hält. Binance zog seinen MiCA-Lizenzantrag in Griechenland zurück und plant eine Beantragung in Frankreich, während Wettbewerber wie Coinbase und Kraken ihre EU-Lizenzen bereits gesichert haben.

Der RSI liegt bei 36, was ein neutrales Signal darstellt, und der Fear-and-Greed-Index zeigt mit 22 Punkten extreme Angst im Gesamtmarkt. Bei 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bräuchte BNB Milliarden an frischem Kapital für jede bedeutende prozentuale Bewegung, und genau diese Begrenzung öffnet den Blick auf Einstiege mit anderer Bewertungsstruktur.

Pepeto verbindet Netzwerke kostenlos und liefert Werkzeuge vor dem Listing

Die BNB Prognose beschreibt einen ausgereiften Token mit erstklassiger Infrastruktur, doch bei 85 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der prozentuale Spielraum für Neueinsteiger eng. In dieser Lücke zwischen begrenztem Aufstiegspotenzial bei Large Caps und dem Wachstumsraum vor einer ersten Börsennotierung positioniert sich Pepeto mit funktionierenden Produkten. Die Cross-Chain Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken, ohne dabei Gebühren zu erheben, und ermöglicht es Inhabern, ihr Kapital frei und kostenlos zwischen den Chains zu bewegen.

PepetoSwap bietet eine Handelsplattform, auf der jede Transaktion gebührenfrei abgewickelt wird, sodass Gewinne beim Kauf und Verkauf vollständig erhalten bleiben. Beide Werkzeuge laufen bereits, bevor das Listing den öffentlichen Handel eröffnet, was Pepeto von der Mehrheit der Presale-Projekte unterscheidet, die ihre Produkte erst nach dem Handelsstart versprechen. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat die Plattform aufgebaut, und der Presale hat trotz des von extremer Angst geprägten Marktumfelds mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital für Pepeto eingesammelt.

Die gesamte technische Codebasis wurde von SolidProof vor dem Start des Presale einer eingehenden Prüfung unterzogen, bei der jeder einzelne Smart Contract auf Sicherheitslücken und Schwachstellen getestet und anschließend für den öffentlichen Zugang freigegeben wurde. Das Binance-Listing rückt näher, und der Presale-Preis wird nach dem Handelsstart nicht mehr verfügbar sein. Wer beim BNB-ICO im Jahr 2017 zu 0,15 Dollar pro Token eingestiegen ist, konnte sein Investment vervielfachen, weil der Einstieg vor der öffentlichen Notierung lag. Die BNB Prognose zeigt, wo die Rendite bei einem etablierten Token an ihre Grenzen stößt, und Pepeto setzt genau dort an, wo diese Begrenzung beginnt.

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Fazit

Die BNB Prognose für Juli 2026 zeigt einen Token mit starken Fundamentaldaten und einer Preisspanne zwischen 565 und 626 Dollar. Pepeto liefert mit der Cross-Chain Bridge und PepetoSwap laufende Produkte, die vor dem Listing bereits Nutzen stiften. Bei 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bietet selbst das optimistischste Szenario der BNB Prognose begrenzte prozentuale Gewinne, doch ein Börsenstart kann die Bewertung eines jungen Projekts neu schreiben. In der Vergangenheit profitierten diejenigen am stärksten, die bei hoher Angst auf auditierte Vorhaben gesetzt haben. Der Vorverkauf ist über die offizielle Pepeto-Website zugänglich, bis das Listing den Zugang beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle BNB Prognose für Juli 2026?

Changelly prognostiziert für die BNB Prognose im Juli einen Durchschnittspreis von 596 Dollar bei einer Spanne zwischen 565 und 626 Dollar, während DigitalCoinPrice die Obergrenze für 2026 bei 705 Dollar ansetzt.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet mit der Cross-Chain Bridge und PepetoSwap bereits funktionierende Handelswerkzeuge vor dem erwarteten Binance-Listing, und der gesamte Code wurde von SolidProof geprüft. Alle Informationen sind auf der offiziellen Pepeto-Website (pepetocoin.com) verfügbar.