Die britische Spieleentwickler-Community trifft sich während der Develop:Brighton zum Networking und zum Austausch von Erkenntnissen

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, gab heute die Einführung einer exklusiven Networking-Veranstaltung für die britische Spieleentwickler-Community bekannt: Xsolla Connect findet am 15. Juli 2026 im Rahmen der Develop:Brighton 2026 statt. Die Veranstaltung soll unabhängige und mittelständische Entwickler, Publisher, Investoren und Branchenexperten zusammenbringen und bietet einen Abend voller wertvoller Kontakte und umsetzbarer Erkenntnisse im Rahmen einer der wichtigsten jährlichen Gaming-Veranstaltungen Großbritanniens.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713985778/de/

Graphic: Xsolla

Die Develop:Brighton gilt seit langem als Eckpfeiler der europäischen Videospielbranche und zieht Entwickler, Publisher, Investoren und Studioleiter aus ganz Großbritannien und darüber hinaus an, um Wissen auszutauschen, Möglichkeiten zu erkunden und dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu knüpfen. Die Veranstaltung von Xsolla wird auf dieser Dynamik aufbauen und den Teilnehmern einen eigenen Raum bieten, um in einer entspannten, sorgfältig gestalteten Umgebung mit Kollegen und Branchenführern in Kontakt zu treten.

Der Abend ist so konzipiert, dass Spieleentwickler in jeder Entwicklungsphase die Möglichkeit erhalten, ihre Netzwerke zu erweitern, Ideen auszutauschen und direkt mit dem Xsolla-Expertenteam aus den Bereichen Finanzierung, Marketing, Integration und Kundenerfolg in Kontakt zu treten.

Die Teilnehmer der Veranstaltung können sich auf Folgendes freuen:

Einen exklusiven Abend mit gezielten Networking-Möglichkeiten mit anderen Entwicklern und Branchenexperten

Einblicke und Perspektiven vom globalen Team von Xsolla

Vorstellungen der Xsolla-Teams aus den Bereichen Finanzierung, Marketing, Integration und Kundenerfolg

Die Veranstaltung steht Spieleentwicklern, Studiovertretern und Branchenexperten offen, die an der Develop:Brighton 2026 teilnehmen. Um sich auf die Warteliste für die Teilnahme an der Xsolla Connect Brighton einzutragen, besuchen Sie bitte: https://events.xsolla.com/xsollaconnectbrighton20261

"Die Develop:Brighton ist eines der wichtigsten Treffen für die britische Spieleindustrie und ein Ort, an dem echte Beziehungen und Chancen entstehen", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Wir sind stolz darauf, die Entwickler-Community zu einem Abend zusammenzubringen, bei dem es um Kontakte, informelle Gespräche am Kamin und Zusammenarbeit geht, denn oft sind es gerade die Gespräche bei solchen Veranstaltungen, die Studios dabei helfen, ihren nächsten großen Schritt nach vorne zu machen."

Um mehr über die Präsenz von Xsolla und die Veranstaltung Xsolla Connect auf der Develop:Brighton zu erfahren, besuchen Sie: https://xsolla.pro/DevelopBrighton2026

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales E-Commerce-Unternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler benötigen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, auszubauen und zu monetarisieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Commerce, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasiertes geistiges Eigentum und Produkte zur Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern dabei, ihre Spiele in großem Maßstab zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla genießt das Vertrauen von mehr als 70 der 100 umsatzstärksten Spiele und agiert als "Merchant of Record" in über 200 Regionen mit Zugang zu mehr als 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Gestützt auf eine tiefe Überzeugung von der Zukunft des Gaming ist Xsolla entschlossen, Chancen zu bündeln und Wachstumspotenziale für Entwickler überall zu erschließen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com