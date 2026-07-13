Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund des wieder zugespitzten Konflikts zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck.Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag um 0,26 Prozent auf 52,498.82 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,78 Prozent auf 7,515.82 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,89 Prozent auf 29,264.10 Punkte abwärts.Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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