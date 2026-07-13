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Die Krypto News der Woche drehen sich um eine Ankündigung, die den gesamten Markt betrifft. BNB Chain entwickelt eine neue Layer-1-Blockchain für autonome KI-Agenten und Hochfrequenzhandel mit über 100.000 Transaktionen pro Sekunde. BNB handelt bei rund 580 Dollar und liegt 58 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.370 Dollar aus Oktober 2025. Der VanEck VBNB ging als erster US-Spot-ETF für BNB an die Nasdaq. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 78 Milliarden Dollar fragen sich Anleger, ob der Kurs diesmal profitiert oder ob die stärkste Rendite woanders entsteht.

Krypto News: BNB Chain plant KI-Blockchain und startet ersten US-Spot-ETF

Die wichtigsten Krypto News aus dem BNB-Ökosystem betreffen die technische Roadmap für das zweite Halbjahr 2026. Das Herzstück ist eine neue Layer-1-Blockchain für KI-gesteuerte Trades und Hochfrequenzhandel, wie CoinDesk berichtet. Das geplante Netzwerk soll Vorbestätigungen in unter 50 Millisekunden liefern. TxStream entfernt den öffentlichen Mempool und leitet Transaktionen direkt an Validatoren weiter, um Frontrunning zu unterbinden. Die neue Chain wird die vierte im Ökosystem neben BNB Smart Chain, opBNB und Greenfield.

Am 1. Juli startete BNB Chain das Agent Studio gemeinsam mit Amazon Web Services, wie CryptoSlate berichtet. Entwickler können KI-Agenten in rund 15 Minuten auf der Blockchain bereitstellen. VanEck hat im Mai den ersten US-Spot-ETF für BNB unter dem Ticker VBNB an der Nasdaq aufgelegt. Diese Produkteinführung zeigt, dass institutionelle Investoren erstmals regulären Zugang zum viertgrößten Token auf dem Markt erhalten.

BNB handelt bei rund 580 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 78 Milliarden Dollar und dominiert damit die Krypto News als viertgrößter Token weltweit. Das Allzeithoch von 1.370 Dollar liegt 58 Prozent über dem aktuellen Kurs. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 596 Dollar bei einem Maximum von 626 Dollar. Der automatische Burn-Mechanismus hat im ersten Quartal 2026 Token im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar aus dem Umlauf entfernt.

Selbst unter optimistischen Annahmen bringt ein Anstieg auf 700 Dollar nur rund 20 Prozent, eine Rendite, die Quartale braucht und frisches Kapital im Milliardenbereich voraussetzt. In den aktuellen Krypto News suchen Anleger nach dem Einstieg, bei dem ein einzelnes Ereignis den Multiplikator liefert, und diese Antwort liegt vor dem Listing eines Projekts mit bereits fertigen Werkzeugen.

Pepeto positioniert sich mit fertiger Handelsplattform vor dem Listing

Die aktuellen Krypto News berichten über BNBs Infrastrukturpläne, doch die Marktkapitalisierung von 78 Milliarden Dollar begrenzt die prozentualen Gewinne für neue Käufer spürbar. Pepeto ist der Presale, der Kapital aus dieser Lücke anzieht, weil das bevorstehende Binance-Listing als einzelner Katalysator wirkt. Investoren haben bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingezahlt, und mit jeder neuen Woche steigt das Volumen weiter an.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Token über verschiedene Netzwerke hinweg, ohne dass eine Gebühr anfällt, und hält das eingesetzte Kapital vollständig intakt. PepetoSwap ermöglicht Token-Trades ohne Handelskosten, sodass Positionen wachsen, ohne durch Gebühren geschmälert zu werden, während auf jeder anderen Plattform bei jedem Trade ein Teil des Kapitals verloren geht. Die Wallets füllen sich kontinuierlich, und jeder neue Käufer reiht sich vor den Millionen ein, die erst nach dem Listing Zugang erhalten werden.

Vor dem Start des Presales hat das unabhängige Prüfunternehmen SolidProof sämtliche Verträge einer vollständigen Sicherheitsanalyse unterzogen und die Integrität der gesamten Codebasis schriftlich dokumentiert, bevor der öffentliche Verkauf begann. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam und bringt operative Erfahrung von einer der größten Kryptobörsen der Welt in jede Entscheidung ein. Der Gesamtvorrat von 420 Billionen Token ist dauerhaft festgeschrieben und lässt keine Verwässerung zu.

Die Krypto News zeigen einen Markt, in dem große Caps Infrastruktur bauen, während der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ein völlig anderes Renditeprofil eröffnet. Das bevorstehende Binance-Listing verwandelt frühe Positionen in börsengehandelte Bestände und öffnet den Zugang zum breitesten Handelspublikum im Kryptomarkt. Der originale Pepe-Coin erreichte 11 Milliarden Dollar Bewertung ohne Produkte bei identischem Vorrat, und diesmal stehen funktionierende Börsenwerkzeuge hinter dem Token, die das erste Projekt nie besessen hat und die den Boden höher legen als alles, was Pepe allein bewiesen hat.

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Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen ein BNB-Ökosystem, das mit KI-Blockchain und dem ersten US-Spot-ETF reale Infrastruktur aufbaut, während der Kurs unter dem Widerstand bei 626 Dollar feststeckt. Pepeto liefert mit der Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap Werkzeuge, die vor dem Listing bereits laufen, und bietet damit den Einstieg, den ein Token bei 78 Milliarden Dollar Bewertung nicht ermöglichen kann. Wer in den Krypto News auf den BNB-Zyklus setzt, wartet auf eine langsame Erholung. Wer den Presale nutzt, setzt auf ein einzelnes Listing als Katalysator. Das Presale-Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website schließt dauerhaft beim Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News dieser Woche?

BNB Chain hat eine neue Layer-1-Blockchain für KI-Agenten und Hochfrequenzhandel angekündigt, die über 100.000 TPS verarbeiten soll. Der VanEck VBNB handelt als erster US-Spot-ETF für BNB an der Nasdaq.

Warum zieht der Pepeto-Presale in den aktuellen Krypto News Kapital an?

Pepeto bietet mit PepetoSwap, der Cross-Chain-Bridge und dem Risk Scorer fertige Handelstools vor dem erwarteten Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website (pepetocoin.com) zeigt den aktuellen Stand des Presales für interessierte Anleger.