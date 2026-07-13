Precursor basiert auf einem der weltweit größten Netzwerke und ist die einzige Lösung ihrer Art, die störende Kontrollpunkte ersetzt, um schwer zu erkennende Bots zu stoppen, ohne die Geschwindigkeit für die Nutzer zu beeinträchtigen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Precursor bekannt, einer kontinuierlichen Verhaltensvalidierungs-Engine der nächsten Generation für das Bot-Management. Precursor basiert direkt auf dem Edge-Netzwerk von Cloudflare und läuft nahtlos in Webbrowsern, um gesamte Nutzersitzungen zu überwachen und so automatisierte Bot-Aktivitäten zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen, statischen CAPTCHAs analysiert es laufende Interaktionen in Echtzeit, um hochentwickelte Bots zu erkennen, und verbessert so die Erkennungsgenauigkeit, ohne legitime Nutzer zu stören.

Zum ersten Mal hat der automatisierte Bot-Traffic die menschliche Aktivität im Internet überholt und generiert nun rund 57 aller Webanfragen. Dieser Meilenstein unterstreicht einen tiefgreifenden Wandel von einem Internet, das für menschliche Klicks konzipiert war, hin zu einer digitalen Landschaft, die mittlerweile von KI-Agenten dominiert wird. Für Unternehmen und normale Verbraucher bedeutet dies, dass herkömmliche Abwehrmaßnahmen gegenüber einer neuen Art automatisierter Bedrohungen blind sind, die die Infrastrukturkosten in die Höhe treiben, Bestände manipulieren und Daten gefährden. Während ein moderner Bot problemlos eine einzelne Aktion vortäuschen kann, um eine einmalige Sicherheitsprüfung zu bestehen, stellt die Nachahmung einer gesamten menschlichen Nutzerreise nach wie vor eine enorme technische Hürde dar. Um die Integrität des globalen Internets zu schützen, müssen Unternehmen von statischen, auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogenen Abwehrmaßnahmen abrücken und auf eine kontinuierliche Verhaltensvalidierung setzen also die Analyse von Telemetriedaten über eine gesamte Sitzung hinweg, um automatisierte Betrüger zu entlarven, die versuchen, sich in die Masse einzuschleusen.

"Herkömmliche Sicherheitsprüfungen betrachten nur einen einzigen Zeitpunkt, aber moderne Bots sind mittlerweile intelligent genug, sich den Weg durch die Vordertür zu erschleichen", sagte Dane Knecht, CTO von Cloudflare. "Anstatt nur am Eingang einen Ausweis zu überprüfen, betrachten wir das Verhalten über den gesamten Besuch hinweg. Das sorgt für einen reibungslosen Ablauf für echte Nutzer, während es für böswillige Akteure unglaublich schwierig und kostspielig wird, menschliches Verhalten vorzutäuschen. Cloudflare schützt Nutzer bereits milliardenfach täglich in kritischen Momenten wie der Anmeldung und dem Bezahlvorgang, doch bisher war der Zeitraum zwischen diesen Momenten eine Blackbox. Mit Precursor beseitigen wir nun diesen toten Winkel."

Precursor ist nun allgemein verfügbar und bietet einen Überblick über die Website-Aktivitäten auf Sitzungsebene, indem es kontinuierlich zuverlässige Browsersignale erfasst, um unerwünschten automatisierten Datenverkehr zu blockieren:

Datenschutzorientierte Abwehr: Precursor wurde zum Schutz der Vertraulichkeit der Endnutzer entwickelt und protokolliert aggregierte Verhaltensmuster, anstatt spezifische Nutzereingaben aufzuzeichnen. So wird beispielsweise die Tastaturaktivität ausschließlich als zeitlicher Rhythmus und Kadenz erfasst tatsächliche Tastenanschläge werden niemals aufgezeichnet.

Precursor wurde zum Schutz der Vertraulichkeit der Endnutzer entwickelt und protokolliert aggregierte Verhaltensmuster, anstatt spezifische Nutzereingaben aufzuzeichnen. So wird beispielsweise die Tastaturaktivität ausschließlich als zeitlicher Rhythmus und Kadenz erfasst tatsächliche Tastenanschläge werden niemals aufgezeichnet. Einrichtung ohne Programmierkenntnisse mit einem Klick: Precursor wird mit einem Klick aktiviert, wodurch Cloudflare automatisch ein kompaktes, dynamisches Skript in das Netzwerk einbinden kann, ohne dass Änderungen am zugrunde liegenden Code erforderlich sind. Das Skript wertet Interaktionsdaten wie Mausbewegungen, Scrollrhythmus, Tippkadenz, Zwischenablageaktivität und die Dauer der Seitensichtbarkeit aus.

Precursor wird mit einem Klick aktiviert, wodurch Cloudflare automatisch ein kompaktes, dynamisches Skript in das Netzwerk einbinden kann, ohne dass Änderungen am zugrunde liegenden Code erforderlich sind. Das Skript wertet Interaktionsdaten wie Mausbewegungen, Scrollrhythmus, Tippkadenz, Zwischenablageaktivität und die Dauer der Seitensichtbarkeit aus. Eine Echtzeit-Analyse-Engine: Die Server von Cloudflare entpacken die vom Browser eines Nutzers gesendeten Telemetriedaten sofort und scannen sie auf Anzeichen gefälschter oder computergenerierter Aktivitäten. Anschließend überprüfen wir, ob Interaktionsströme logisch mit menschlichem Verhalten übereinstimmen, indem wir beispielsweise abgleichen, ob die Mauszeigeraktivität mit der Sichtbarkeit der Seite übereinstimmt oder ob Textfelder während der Eingabe im Fokus stehen.

Die Server von Cloudflare entpacken die vom Browser eines Nutzers gesendeten Telemetriedaten sofort und scannen sie auf Anzeichen gefälschter oder computergenerierter Aktivitäten. Anschließend überprüfen wir, ob Interaktionsströme logisch mit menschlichem Verhalten übereinstimmen, indem wir beispielsweise abgleichen, ob die Mauszeigeraktivität mit der Sichtbarkeit der Seite übereinstimmt oder ob Textfelder während der Eingabe im Fokus stehen. Sicherheitsmaßnahmen über die gesamte Sitzung hinweg: Im Gegensatz zu herkömmlichen Abwehrmaßnahmen, die bei jeder Anfrage zurückgesetzt werden, wertet Precursor die Nutzerreise des Besuchers über eine Web- oder Single-Page-Anwendung hinweg kontinuierlich aus. Automatisierte Agenten können ihre Verhaltenssignaturen nicht durch das Aktualisieren einer Seite zurücksetzen, sodass Abwehralgorithmen den Bot-Score einer Sitzung unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts anpassen können.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Einführung in Precursor: Erkennung von agentenartigem Verhalten anhand kontinuierlicher clientseitiger Signale

Cloudflare Precursor

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog X LinkedIn Facebook Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Wirksamkeit von Cloudflare Precursor sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von Cloudflare Precursor und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, den Zeitpunkt, zu dem "Cloudflare Precursor" oder eine seiner damit verbundenen Funktionen für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden allgemein verfügbar sein wird, die technologische Entwicklung, den künftigen Geschäftsbetrieb, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CTO von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare detailliert beschrieben sind, darunter der am 8. Mai 2026 eingereichte Quartalsbericht von Cloudflare auf Formular 10-Q sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2026 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260713758749/de/

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com