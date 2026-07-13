ArcGIS Velocity ermöglicht die Echtzeit-Datenerfassung, -analyse und automatisierte Alarmierung in ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen.

Esri gibt bekannt, dass ArcGIS Velocity nun für ArcGIS Enterprise verfügbar ist und damit Echtzeit-Datenanalysen sowie automatisierte Aktionen in selbst gehosteten Umgebungen ermöglicht.

Die neue Bereitstellung dieser Funktion vereinheitlicht Echtzeit-Workflows in ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise.

Dieses Update kommt Organisationen aus verschiedenen Branchen zugute: unter anderem öffentliche Sicherheit, Verkehr und Logistik.

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, hat ArcGIS Velocity for ArcGIS Enterprise für selbst gehostete Bereitstellungen unter Windows und Linux allgemein verfügbar gemacht. So können Unternehmen Velocity in sicheren lokalen und privaten Cloud-Umgebungen nutzen. Die Geodaten-Funktion der nächsten Generation von Esri, die als Software-as-a-Service (SaaS) für ArcGIS Online und nun auch für selbst gehostete Umgebungen in ArcGIS Enterprise verfügbar ist, liefert Echtzeitanalysen zu Streaming-, Internet-of-Things- (IoT), Sensor- und Asset-Daten. Sie unterstützt Unternehmen, öffentliche Ereignisse, Lieferketten und Infrastruktur zu verfolgen und zu visualisieren, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

ArcGIS Velocity for ArcGIS Enterprise erweitert die cloudnative Unterstützung auf Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen des öffentlichen Sektors und in der Privatwirtschaft, die auf Firewall-Schutz und die Einhaltung interner Sicherheitsvorschriften angewiesen sind. ArcGIS Velocity stellt eine Verbindung zu mehr als 20 einsatzbereiten Feeds von Echtzeit-Datenanbietern her, darunter Dataminr, Samsara, FlightAware, Baron Weather und CompassCom und unterstützt die gängigen Web-Messaging-Protokolle und API-Formate. Anwender können Echtzeitanalysen konfigurieren, um eingehende Daten mit zusätzlichem Kontext anzureichern und standortbezogene Fragen zu stellen, während sich Ereignisse entwickeln, wodurch Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden. Durch die Reaktion auf vordefinierte Trigger kann Velocity so konfiguriert werden, dass automatisch Warnmeldungen gesendet oder Folgeaktionen ausgeführt werden, wodurch die Zeit von der Beobachtung bis zur Entscheidungsfindung verkürzt wird.

"Unternehmen nutzen ArcGIS Velocity, um Echtzeitdaten in Erkenntnisse über kritische Situationen und konkrete Maßnahmen umzusetzen", so Hayley Miller, Produktmanagerin bei Esri. "Durch die Integration von Velocity in ArcGIS Enterprise können Kunden diese Funktionen nun in ihren eigenen sicheren, selbst gehosteten Umgebungen einsetzen was dynamische digitale Zwillinge, geschäftskritische Überwachung und schnellere Reaktionen ermöglicht, wenn sich die Bedingungen von Sekunde zu Sekunde ändern."

"Die Zeitspanne zwischen dem Auftreten einer Bedrohung und der Einleitung von Gegenmaßnahmen beträgt nur wenige Sekunden. Wenn es uns gelingt, diese Zeitspanne zu verkürzen, können Menschenleben und Betriebsabläufe geschützt werden", sagte Fraser Charles, Senior Director of Partner Ecosystems bei Dataminr.

Charles fügte hinzu: "Dataminr liefert so früh wie möglich Informationen zu aktuellen Ereignissen, und durch die Nutzung der Echtzeit-Datenerfassung und -visualisierung von ArcGIS Velocity in ArcGIS Enterprise können Unternehmen die Lücke schließen, sodass Teams sofort erkennen, entscheiden und schnell handeln können, bevor eine Situation eskaliert."

Durch die Vereinheitlichung der Echtzeit-Datenworkflows von ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise sorgt das neue Velocity-Bereitstellungsangebot für eine einheitliche Benutzung für Unternehmen, unabhängig davon, ob diese selbst gehostete Software oder SaaS bevorzugen. ArcGIS Velocity for ArcGIS Enterprise wird den ArcGIS GeoEvent-Server ersetzen, für den Velocity nun innerhalb von ArcGIS Enterprise als funktionales Äquivalent dient.

Hier finden Sie mehr Informationen über ArcGIS Velocity for ArcGIS Enterprise: esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-velocity/overview.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

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