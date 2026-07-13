Pepe Prognose im Juli 2026 nach dem ETF-Antrag und der Wal-Akkumulation über 7,5 Millionen Dollar

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PEPE notiert bei 0,0000028 Dollar und liegt damit 91 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,000028 Dollar aus dem Dezember 2024. Die Pepe Prognose erhält im Juli 2026 gleich zwei neue Impulse, denn Canary Capital reichte den ersten Spot-PEPE-ETF-Antrag bei der SEC ein, und Wal-Wallets luden Token im Wert von 7,5 Millionen Dollar nach. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,15 Milliarden Dollar, und der Fear and Greed Index zeigt weiterhin extreme Angst. Reicht der ETF-Antrag für eine Trendwende, oder wiederholt sich die Geschichte an einem anderen Ort?

Pepe Prognose nach dem ersten Meme-Coin-ETF-Antrag und großen Wal-Käufen

Die größte Nachricht für die Pepe Prognose kam im April 2026, als Canary Capital einen S-1-Antrag bei der SEC einreichte und damit den ersten regulierten Spot-ETF für einen reinen Meme-Coin beantragte, wie wallstreet-online berichtet. Der vorgeschlagene Fonds würde PEPE direkt halten und eine kleine Menge Ethereum für Gebühren vorhalten. Die SEC-Prüfung könnte bis Ende 2026 dauern, und eine Genehmigung ist nicht garantiert. Die Pepe Prognose erhält damit einen Katalysator, dessen Zeithorizont jedoch unklar bleibt.

Wal-Wallets reagierten mit Akkumulation und kauften Ende Juni rund 2,6 Billionen PEPE-Token im Wert von 7,5 Millionen Dollar, während kleinere Halter in die Schwäche verkauften. PEPE erholte sich daraufhin um 17 Prozent von einem Juni-Tief nahe 0,00000252 Dollar laut CoinMarketCap. Der Token handelt aktuell bei 0,0000028 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden Dollar. Die Pepe Prognose wird durch einen RSI nahe 35 gestützt, der auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Das Handelsvolumen stieg in der ersten Juliwoche um 41 Prozent gegenüber dem Vortag, als Bitcoin-ETFs ihre zehn Tage andauernde Abflussserie beendeten.

Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 0,0000023 Dollar mit einer Spitze bei 0,0000027 Dollar. Das Jahresziel liegt bei maximal 0,0000044 Dollar im Dezember. Eine Rückkehr zum Allzeithoch von 0,000028 Dollar würde rund 10x bedeuten, doch dieser Weg hängt an einem ETF-Zeitplan, den niemand vorhersagen kann. CoinCodex stuft das technische Bild mit 96 Prozent bärischen Signalen als negativ ein. Die Pepe Prognose zeigt damit Erholungspotenzial, das jedoch Monate braucht und an externe Katalysatoren gebunden bleibt. Genau hier entsteht die Frage, ob ein Projekt mit fertiger Börseninfrastruktur den kürzeren Weg zur Rendite bietet.

Pepeto baut die Börse, die der Pepe Prognose fehlt

Der ETF-Antrag stellt institutionellen Zugang ins Zentrum der PEPE-Geschichte, und Pepeto liefert bereits die funktionierende Infrastruktur, nach der Institutionen suchen, bevor sie einen Token unterstützen. Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, während der breite Kryptomarkt gleichzeitig blutete. Dieses Kapital während einer Phase extremer Angst zeigt, dass große Wallets einen konkreten Anlass für ihren Einstieg erkennen.

Im Zentrum der Plattform steht ein Risiko-Scanner, der jeden Smart Contract prüft, bevor ein Handel durchgeführt wird. Dieser Scanner erkennt Gefahren und markiert sie, bevor ein einziger Token bewegt wird. Ergänzt wird er durch eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen verschiedenen Blockchains transportiert, ohne einen Cent an Gebühren zu verlangen. Damit entfernt Pepeto die Reibung, die neue Käufer vom Einstieg abhält, und ermöglicht den Handel über mehrere Netzwerke hinweg. Diese Kombination aus Risikoschutz und Kostenfreiheit gibt Anlegern die Werkzeuge, die sie brauchen, um sich sicher im Meme-Coin-Markt zu bewegen.

Aufgebaut wurde die Plattform von einem ehemaligen Binance-Experten mit nachweisbarer Erfahrung im Börsenbetrieb. Vor dem Beginn des Presales durchlief der gesamte Programmcode eine detaillierte Prüfung durch SolidProof, deren Ergebnisse öffentlich einsehbar sind und die technische Zuverlässigkeit der Plattform untermauern. Das bevorstehende Binance-Listing markiert den nächsten entscheidenden Moment für alle Halter, die sich vor dem Handelsstart positioniert haben.

Derselbe Architekt brachte den originalen Pepe-Coin mit 420 Billionen Token und ohne jedes Produkt bis auf 11 Milliarden Dollar Marktbewertung. Die Pepe Prognose zeigt eine Erholung, die an ETF-Zeitpläne gebunden ist, während Pepeto die Rendite auf ein Listing-Ereignis konzentriert. Marktbeobachter sehen ab dem aktuellen Einstieg von 0,000000188 Dollar deutliches Potenzial, wenn das Binance-Listing den öffentlichen Handel eröffnet.

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Fazit

Die Pepe Prognose im Juli 2026 lebt von der Wal-Akkumulation und dem ETF-Antrag, doch beide Katalysatoren brauchen Zeit. Der Weg von 0,0000028 Dollar zurück zum Allzeithoch bedeutet eine Verzehnfachung, die an SEC-Entscheidungen gebunden bleibt. Pepeto bringt die fertige Börseninfrastruktur mit, die PEPE nie gebaut hat, und der Presale-Einstieg vor dem Listing schafft die Distanz zur Rendite, die der gelistete Markt nicht mehr bieten kann. Wer sich an den ersten Pepe-Lauf erinnert, erkennt das gleiche Zeitfenster vor dem Moment, in dem die breite Masse den Einstieg bestätigt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Fenster, das sich mit dem Listing schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Pepe Prognose für Juli 2026?

Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 0,0000023 Dollar mit einem Jahresziel von maximal 0,0000044 Dollar. Die Pepe Prognose hängt am Canary-Capital-ETF-Antrag und der Wal-Akkumulation, wobei der SEC-Zeitplan unklar bleibt.

Warum steigen Anleger in den Pepeto-Presale ein statt PEPE zu halten?

Die Pepe Prognose zeigt eine Erholung, die an ETF-Genehmigungen gebunden ist, während Pepeto mit fertigem Risiko-Scanner und Cross-Chain-Bridge ein bevorstehendes Binance-Listing mitbringt. Der gleiche Architekt baute den originalen Pepe-Coin, und alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website (pepetocoin.com).