Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Actus Nutrition für eine verantwortungsvolle Produktion, starke Gemeinschaften und die Schaffung langfristiger Werte für alle Beteiligten.

Actus Nutrition gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Status "Certified B Corporation" erhalten hat und damit Teil einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen ist, die sozialen und ökologischen Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Transparenz großschreiben. Seit mehr als 80 Jahren verwertet Actus Nutrition Rohstoffe auf Milchbasis zu hochwertigen Nahrungsmittelzutaten, die von Kunden auf der ganzen Welt verwendet werden. Die Erlangung der B Corp-Zertifizierung spiegelt die Überzeugung des Unternehmens wider, dass geschäftlicher Erfolg nicht nur für die Stakeholder, sondern auch für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Gemeinden und die Umwelt einen Mehrwert schaffen sollte.

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Actus Nutrition achieves certified B Corporation status.

"Wir waren schon immer der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird, genauso wichtig ist wie das, was es produziert", sagte David Lenzmeier, Chief Executive Officer von Actus Nutrition. "Die Erlangung der B Corp-Zertifizierung bestätigt die Arbeit, die unsere Teams tagtäglich leisten, um verantwortungsbewusst zu handeln, unsere Gemeinschaften zu unterstützen und dauerhafte Werte zu schaffen, die über reine Geschäftsbeziehungen hinausgehen."

Zertifizierte B-Corporations werden von B Lab darauf überprüft, ob sie Standards in den Bereichen Unternehmensführung, Personalpolitik, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und Verantwortung gegenüber den Kunden erfüllen. Die Zertifizierung spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Actus Nutrition in folgende Bereiche wider:

Mitarbeiterförderung durch Führungskräfteprogramme, Erstattung von Studiengebühren und Stipendien.

gesellschaftliches Engagement durch ehrenamtliche Tätigkeiten sowie wohltätige Spenden im Rahmen des Programms "Actus Gives Back".

Initiativen zum Umweltschutz in allen Produktionsstätten und entlang der gesamten Lieferkette durch Maßnahmen zur Energieeinsparung.

verantwortungsbewusste Beschaffung, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung im gesamten Unternehmen.

"Die Erlangung der B Corp-Zertifizierung ist etwas, worauf unsere Teams stolz sein können", sagte Stacey Pexa Lodden, Chief Human Resources Officer bei Actus Nutrition. "Sie spiegelt die jahrelange Arbeit im gesamten Unternehmen wider, ein Unternehmen aufzubauen, das Menschen wertschätzt, verantwortungsbewusst handelt und nach Wegen sucht, über unsere Geschäftsergebnisse hinaus einen positiven Beitrag zu leisten."

Actus Nutrition betrachtet die Zertifizierung nicht als Endziel, sondern als öffentliches Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung. Als Teil der globalen B Corp-Gemeinschaft wird das Unternehmen weiterhin Initiativen vorantreiben, die seinen sozialen und ökologischen Beitrag stärken und gleichzeitig die hochwertigen Ernährungslösungen liefern, auf die sich die Kunden verlassen.

Über Actus Nutrition

Actus Nutrition wurde 1945 gegründet und ist ein vertikal integrierter Hersteller von Nahrungsergänzungszutaten für Gesundheits- und Wellnessprodukte sowie ein Auftragsfertiger für zahlreiche bekannte Marken. Actus Nutrition ist zudem in der Tiernahrungs- und Viehfutterindustrie stark vertreten. Weitere Informationen zu Actus Nutrition finden Sie unter Actus.com.

Über Butterfly

Butterfly ist eine in Los Angeles, Kalifornien, ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die ausschließlich in den 26 Billionen US-Dollar schweren Lebensmittelsektor investiert. Butterfly ist ein führender Investor im Lebensmittel-Ökosystem nach dem Prinzip "vom Feld bis auf den Teller" in Nordamerika und strebt beständige Anlagerenditen an gestützt auf fundierte Branchenexpertise, einen datengestützten Investitionsprozess und einen operativ ausgerichteten Ansatz zur Wertschöpfung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat die Gesellschaft in ein vielfältiges Portfolio branchenführender Unternehmen investiert, deren Unternehmenswert sich auf rund 8 Milliarden US-Dollar beläuft. Dazu gehören unter anderem The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA und Pacifico Aquaculture. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.bfly.com/.

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