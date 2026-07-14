Bewährte Führungskraft mit Erfahrung bei Google zur Förderung der KI-gestützten digitalen Transformation des Unternehmens

AIT Worldwide Logistics, ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen, hat Justin Kosslyn, einen erfahrenen Manager im Bereich Softwareentwicklung, als Chief Digital and Technology Officer verpflichtet.

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Justin Kosslyn will lead an accelerating digital transformation at AIT Worldwide Logistics, unifying a vastly diverse array of shippers and partners across the globe.

In dieser neu geschaffenen Position wird Kosslyn direkt an den Präsidenten und Chief Operating Officer, Keith Tholan, berichten und die globale Technologiestrategie des Unternehmens leiten. Dabei wird er das bestehende Programm von AIT weiter umsetzen und gleichzeitig die Einführung der nächsten Generation integrierter digitaler, datengestützter, KI-basierter und kundenorientierter Systeme im gesamten Unternehmen vorantreiben.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen, die im Zentrum der globalen Technologie- und Innovationslandschaft stehen, bringt Justin genau jene zukunftsorientierte Perspektive mit, von der wir glauben, dass sie AIT dabei helfen kann, die nächste Evolutionsstufe der Logistik anzuführen", sagte Tholan. "Seine Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte und der Leitung technischer Teams wird das bereits bei AIT vorhandene fundierte Fachwissen in den Bereichen Logistik, Infrastruktur, Cybersicherheit, Daten und KI ergänzen, während wir noch stärker vernetzte, skalierbare und kundenorientierte Technologielösungen entwickeln."

Laut Tholan baut die Aufnahme von Kosslyn in die Geschäftsleitung auf der soliden technologischen Grundlage von AIT auf und wird das Unternehmen durch eine echte digitale Transformation stärken, die eine äußerst vielfältige Gruppe von Versendern und Partnern weltweit zusammenführt.

"AIT hat sich mit seiner mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur, seiner unternehmerischen Denkweise und seiner einzigartigen globalen Strategie einen Ruf als Wegbereiter in der Speditionsbranche erworben", fügte er hinzu. "Da Technologie, Daten und KI die Logistik neu gestalten, sehen wir die Chance, auf dieser Geschichte aufzubauen, indem wir Kompetenzen entwickeln, die unseren Kunden helfen, die Komplexität mit größerer Klarheit, Schnelligkeit und Zuversicht zu meistern. Die Vision für unser nächstes Kapitel lautet, dass sich die Technologie zu einem strategischen Alleinstellungsmerkmal für AIT entwickeln und die Art und Weise, wie Logistikdienstleistungen erbracht werden, neu definieren wird."

Kosslyn verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Leitung leistungsstarker technischer Teams bei der Entwicklung und Skalierung innovativer digitaler Produkte. Zuletzt war er in leitenden Führungspositionen bei Google tätig, wo er das Produktmanagement für das Nachrichten-Ökosystem des Unternehmens leitete und weit verbreitete Plattformen wie Google Trends und die Search Console betreute.

Zu Beginn seiner Karriere war er ein Jahrzehnt lang bei Google Jigsaw tätig und entwickelte dort Tools zur Verbesserung der digitalen und Informationssicherheit, darunter Initiativen zur Abwehr von Bedrohungen durch Cyberangriffe.

"Die Verpflichtung von Justin bei AIT spiegelt die zukunftsorientierte Strategie wider, für die unser Team bekannt ist", sagte der Chairman und Chief Executive Officer Vaughn Moore. "Mit seiner Ernennung in diese neue Position ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die Branche erneut grundlegend zu verändern, indem es neue Maßstäbe in der Logistiktechnologie setzt und gleichzeitig weiterhin erstklassige Lieferkettenlösungen für unsere Kunden bereitstellt."

Bei AIT wird sich Kosslyn darauf konzentrieren, die Technologie-Enablement-Strategie des Unternehmens voranzutreiben, einschließlich der weiteren Weiterentwicklung des globalen Transportmanagementsystems, umfassenderer Maßnahmen zur digitalen Transformation sowie der Einführung von KI im Unternehmen, die die Entscheidungsfindung, Innovation und den Kundennutzen unterstützt. Seine Führungsqualitäten sollen AIT dabei helfen, die Abstimmung innerhalb der gesamten Technologielandschaft zu stärken und gleichzeitig die Mitarbeiter mit Tools auszustatten, die die Effizienz, Vernetzung, Transparenz und den Kundenservice verbessern.

"AIT hat die echte Chance, Technologie nicht nur zur Verbesserung der globalen Logistik einzusetzen, sondern einen neuen Maßstab für die gesamte Branche zu setzen", sagte Kosslyn. "Ich freue mich darauf, mit Teams im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unser Unternehmen und unsere Kunden mit praktischen, flexiblen digitalen Lösungen auszustatten, die eine maximale Wirkung erzielen."

Kosslyn erwarb einen Bachelor of Science in Informatik an der Yale University und lebt in New York City.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit über 45 Jahren setzt der in Chicago ansässige Marktführer für Lieferkettenlösungen auf einen beratungsorientierten Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften in nahezu allen Branchen aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Energie, Hightech, Biowissenschaften, Schifffahrt, spezialisierte Hauszustellungen und viele weitere. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT die individuelle Anpassung von End-to-End-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Straßen- und Schienenweg termingerecht und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an mehr als 170 Standorten weltweit in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabfertigung, Lagerverwaltung und White-Glove-Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

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Bei AIT bieten wir Lösungen, die das Vertrauen unserer Kunden gewinnen gestützt auf unsere Produkte, Regionen und vertikalen Märkte und getragen von einer leistungsorientierten Unternehmenskultur.

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