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SOL handelt bei rund 77 Dollar, doch das Solana-Netzwerk meldet die stärksten On-Chain-Zahlen des gesamten Jahres 2026. Die aktiven Adressen nähern sich laut Glassnode der Marke von 7 Millionen, und der Total Value Locked erreichte Anfang Juli ein 5-Wochen-Hoch. Gleichzeitig fiel die Stimmung in sozialen Medien laut Santiment auf den negativsten Stand seit November 2025. Die Solana Prognose für Juli steckt damit zwischen zwei gegensätzlichen Signalen, die den Markt in Spannung halten. Wird die wachsende Netzwerkaktivität den Kurs endlich nach oben ziehen, oder hält der Verkaufsdruck SOL weiter unter 80 Dollar?

Solana Prognose zwischen TVL-Hoch und Rekord-Pessimismus

Die Solana Prognose stützt sich auf gemischte Signale aus Netzwerkdaten und Marktstimmung. SOL notiert bei etwa 77 Dollar und liegt damit rund 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. In den vergangenen sieben Tagen legte der Kurs um knapp elf Prozent zu, nachdem er Ende Juni bis auf 60 Dollar gefallen war. Laut Coinbase stieg der TVL auf den höchsten Stand seit Anfang Juni, ein Zeichen dafür, dass echtes Kapital die Bewegung stützt und nicht nur spekulative Positionen.

Trotzdem bleibt die Stimmung negativ. The Crypto Basic berichtete, dass Santiment den negativsten Stimmungstag des Jahres 2026 für SOL gemessen hat, während das Handelsvolumen auf den tiefsten Jahresstand fiel. Historisch betrachtet folgten auf solche Phasen extremer Angst und geringer Liquidität oft unerwartete Kursanstiege, was der Solana Prognose einen kontroversen Unterton verleiht. Das Alpenglow-Upgrade soll im dritten Quartal die Transaktionsbestätigung von zwölf Sekunden auf rund 150 Millisekunden senken und damit institutionelle Anwendungsfälle wie Hochfrequenzhandel auf der Solana-Blockchain ermöglichen. Clearstream, eine Tochter der Deutschen Börse, nahm SOL am 8. Juli in ihr reguliertes Custody-Angebot auf und öffnete damit institutionellem Kapital in Europa den Zugang.

Changelly prognostiziert für Juli 2026 einen Durchschnittspreis von rund 95 Dollar mit einer Spanne zwischen 84 und 107 Dollar. InvestingHaven sieht ein bullisches Szenario bis 150 Dollar, warnt aber, dass ein Bruch unter 71 Dollar den Abwärtstrend fortsetzen könnte. Die Solana Prognose hängt davon ab, ob das institutionelle Interesse die negative Stimmung überwiegt, und die kommenden Wochen werden zeigen, welches Signal stärker wirkt. Selbst im optimistischen Fall bleibt der Gewinn von 77 Dollar auf 150 Dollar bei knapp 100 Prozent, und diese Mathematik begrenzt das Potenzial für Anleger, die einen echten Vermögensaufbau innerhalb eines Zyklus anstreben.

PepetoSwap und warum Pepeto dort ansetzt, wo große Coins an ihre Grenzen stoßen

Die Solana Prognose offenbart eine Lücke zwischen starken Fundamentaldaten und begrenztem Kurspotenzial. Ein Projekt mit 45 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann sich nicht mehr verzehnfachen, ohne den gesamten Kryptomarkt mitzuziehen. Genau an dieser Stelle gewinnt ein Presale an Bedeutung, der Kapital in einer Phase der Marktangst anzieht.

PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, sodass das eingesetzte Kapital vollständig in der Position verbleibt, anstatt bei jeder Transaktion durch Kosten zu schrumpfen. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam hat die Matching-Engine gebaut, die den gesamten Pepeto-Marktplatz antreibt. Der Risk Scorer prüft jeden Smart Contract vor einem Kauf und filtert unsichere Token heraus, bevor auch nur ein Dollar sie berührt. Diese Kombination schützt Wallets auf eine Weise, die offene dezentrale Börsen nicht bieten können.

Das Projekt hat in einer Phase, in der der breitere Markt seit Januar rund 30 Prozent verlor, mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Dieser Kapitalfluss in einem Angstmarkt zeigt Überzeugung erfahrener Anleger und unterscheidet diesen Einstieg von dem, was die Solana Prognose bietet. SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code einer unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen und jeden Smart Contract auf Schwachstellen überprüft, sodass das investierte Kapital auf verifizierter Grundlage ruht.

Der Presale basiert auf einem festen Angebot von 420 Billionen Token, demselben Modell, das der originale Pepe-Coin nutzte, um eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar zu erreichen, ohne ein einziges Produkt hinter sich zu haben. Analysten sehen bei diesem Einstiegsniveau ein Vielfaches an Rendite, während die Solana Prognose im besten Fall rund 100 Prozent Gewinn verspricht.

Kapital bleibt auf PepetoSwap vollständig in der Position, anstatt bei jeder Bewegung an Gebühren zu verlieren, und der Risk Scorer schützt Wallets so, wie offene dezentrale Börsen es nicht können. Die Wallets wachsen, weil eine solche Vervielfachung auf diesem Preisniveau selten zweimal erscheint.

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Fazit

Die Solana Prognose für Juli 2026 stützt sich auf starke Netzwerkdaten und institutionelle Fortschritte, doch selbst ein Anstieg auf 150 Dollar bedeutet weniger als eine Verdopplung vom aktuellen Niveau. Pepeto setzt mit PepetoSwap und dem Risk Scorer dort an, wo große Coins an ihre Grenzen stoßen, und die Matching-Engine eines ehemaligen Binance-Experten treibt den gesamten Marktplatz an. Der originale Pepe-Coin hat gezeigt, welche Renditen ein frühes Investment in ein Projekt mit 420 Billionen Token erreichen kann. Der Presale-Preis verschwindet dauerhaft, sobald das Listing stattfindet, und wer heute zögert, verliert möglicherweise den Einstieg, der den Unterschied in diesem Zyklus ausmacht.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund 77 Dollar mit starken On-Chain-Daten. Changelly sieht einen Durchschnitt von 95 Dollar für Juli, während InvestingHaven im bullischen Szenario 150 Dollar für möglich hält. Die Richtung hängt davon ab, ob institutionelles Kapital die negative Marktstimmung überwiegt.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit PepetoSwap und einem Risk Scorer, das mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt hat. Der Presale ist über die offizielle Website pepetocoin.com (pepetocoin.com) erreichbar, solange das Listing noch nicht stattgefunden hat.