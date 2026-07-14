Krypto News im Juli 2026 zeigen Bitcoins schnellste Rallye bei extremer Angst

Anzeige / Werbung

Bitcoin sprang in nur neun Tagen von 58.250 auf über 64.000 Dollar und markierte damit die schnellste Rallye des Jahres 2026, doch der Fear and Greed Index verharrt bei 22. Die Krypto News berichten gleichzeitig von einer ETF-Wende mit 221 Millionen Dollar Zuflüssen nach dem schlechtesten Abflussmonat seit Produktstart. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 senkten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung und lösten Short-Liquidationen von 450 Millionen Dollar aus. Was sagt diese Divergenz zwischen Kursanstieg und extremer Angst über die nächsten Wochen aus?

Krypto News nach dem stärksten Wochengewinn und der historischen ETF-Umkehr

Der US-Arbeitsmarkt schuf im Juni nur 57.000 Stellen, weit unter den erwarteten 115.000, wie wallstreet-online berichtete. Diese Schwäche senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli von 28,9 auf 17,6 Prozent. Bitcoin reagierte mit einem Sprung von 58.250 auf über 64.000 Dollar in neun Tagen und löste dabei Short-Liquidationen im Wert von 450 Millionen Dollar aus. Die Krypto News ordnen diesen Anstieg als Reaktion auf makroökonomische Signale ein, nicht als organische Markterholung.

Am 2. Juli beendeten Spot-Bitcoin-ETFs eine zehntägige Abflussserie mit 221 Millionen Dollar an frischen Zuflüssen, wie CoinDesk bestätigte. Der Juni hatte mit 4,5 Milliarden Dollar Nettoabflüssen den schlechtesten Monat seit dem Produktstart im Januar 2024 markiert. In der Woche bis zum 10. Juli sammelten BTC-ETFs weitere 197,4 Millionen Dollar und ETH-ETFs 84,4 Millionen Dollar ein. Die Krypto News zeigen eine doppelte Wende bei beiden Anlageklassen, die acht Wochen negativer Ströme durchbrach.

Während Privatanleger in Panik verkauften, kauften Wale in nur zwei Wochen 270.000 BTC im Wert von rund 16,7 Milliarden Dollar. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, den größten Einzelverkauf seit Aufgabe der Halte-Strategie, doch der Markt absorbierte die Menge ohne Kursbruch. CoinDCX sieht für Juli ein Basisziel von 65.600 Dollar, was von 64.000 Dollar aus nur rund drei Prozent bedeutet.

Das FOMC-Treffen am 28. Juli unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh könnte den nächsten Impuls für den Gesamtmarkt setzen, doch die Rückkehr des Senats am 13. Juli bringt auch den CLARITY Act zurück auf die Tagesordnung. Die Krypto News zeigen, dass große Coins bei Billionenbewertung nur einstellige Renditen liefern, und genau das lenkt den Blick auf Einstiege mit eigenem Katalysator.

Pepeto setzt mit PepetoSwap den Standard, den die Krypto News bei großen Coins vermissen

Die Krypto News bestätigen, dass ETF-Geld zurückkehrt und der Markt sich erholt, doch die größten Renditen entstehen nie beim Kauf der Erholung. Smartes Kapital bewegt sich dorthin, wo der Abstand zwischen Einstiegspreis und erstem Handelstag am größten ist, und genau diesen Abstand bietet ein Presale vor einer Binance-Listung.

PepetoSwap bildet das Herzstück des Netzwerks und verarbeitet jeden Trade ohne Gebühren, sodass Gewinne vollständig beim Händler bleiben. Die gesamte Marktplatz-Infrastruktur läuft bereits und verarbeitet Transaktionen, während andere Projekte noch Versprechen formulieren. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Token über Netzwerkgrenzen hinweg ohne Kosten und hält Kapital zusammen, statt es auf einzelnen Chains zu isolieren. Zusammen bilden diese Werkzeuge ein Handelsnetzwerk, das Pepeto von reinen Meme-Projekten unterscheidet.

Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat sämtliche Smart Contracts einer vollständigen Prüfung unterzogen und jeden Codeabschnitt einzeln verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. In den Presale sind mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, obwohl der Fear and Greed Index während dieser Phase bei extremer Angst lag. Die Wallets, die in dieser Marktphase eingestiegen sind, folgen dem gleichen Muster wie frühe Bitcoin-Käufer, die den Token kauften, als der breite Markt noch nicht bereit war.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und diese letzte Phase vor der erwarteten Binance-Listung bietet den größten Abstand zwischen Einstieg und öffentlichem Marktkurs. Analysten rechnen mit erheblichen Wertsteigerungen nach dem Listing, weil der Übergang vom festen Preis zum freien Handel den Wert historisch nach oben treibt.

Die Krypto News werden diesen Moment erst berichten, wenn er bereits vorbei ist, und dann gehören die Ergebnisse nur den Wallets, die vorher gehandelt haben. Mit jeder abgeschlossenen Runde sinkt die Zahl verfügbarer Token, und der Einstiegspreis rückt weiter vom aktuellen Niveau weg.

[YOUTUBE_EMBED_URL]

Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 wiederholen das Muster jedes bisherigen Zyklus, bei dem auf extreme Angst eine Erholung folgt, die zuerst die belohnt, die während der Panik gehandelt haben. Bitcoin bei 64.000 Dollar mit einem Basisziel von 65.600 Dollar liefert drei Prozent, und diese Begrenzung bei hoher Bewertung öffnet den Blick auf andere Strukturen. Pepeto verbindet gebührenfreie Handelswerkzeuge mit einer bevorstehenden Binance-Listung, und der Presale zog mehr als 10 Millionen Dollar an, obwohl der Gesamtmarkt von Angst beherrscht wurde. Die Krypto News bestätigen, dass Kapital zurückkehrt, und der Presale-Einstieg existiert genau jetzt, bevor die Listung das Fenster dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News dieser Woche?

Bitcoin stieg in neun Tagen um zehn Prozent auf über 64.000 Dollar, nachdem schwache US-Arbeitsmarktdaten die Zinserwartungen gesenkt hatten. Die Krypto News berichten außerdem von einer ETF-Wende mit 221 Millionen Dollar Zuflüssen nach dem schlimmsten Abflussmonat seit Produktstart.

Was bietet der Pepeto-Presale aktuell?

Der Pepeto-Presale bietet einen festen Einstiegspreis vor der erwarteten Binance-Listung mit funktionierenden Handelswerkzeugen und einem von SolidProof geprüften Code. Alle Informationen zum Presale stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) bereit.