Labaton Keller Sucharow LLP freut sich, die Gründung seiner neuen Corporate Accountability Governance Task Force bekanntzugeben, um institutionelle Investoren zu unterstützen, die unternehmerische Verantwortung zu fördern. während gleichzeitig sinnvolle Rückerstattungen für die Aktionäre angestrebt werden.

Als Reaktion auf die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden entwickelt, wird die Task Force Kunden strategische Beratung zu Chancen bieten, um einen positiven Unternehmenswandel durch Wertpapier- und Aktionärsstreitigkeiten voranzutreiben. Diese Initiative spiegelt das langjährige Engagement der Kanzlei wider, um die Anlegerinteressen zu schützen und gleichzeitig verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln zu fördern.

Labaton kooperiert mit institutionellen Investoren, um Fälle zu verfolgen, die nicht nur auf finanzielle Entschädigung abzielen, sondern auch bedeutsame Unternehmensreformen fördern und solide Governance-Praktiken stärken.

Die Task Force wird von den Partnern Carol C. Villegas und Domenico "Nico" Minerva geleitet, die einige der bedeutendsten Angelegenheiten der Kanzlei geleitet haben, die unternehmerische Verantwortung und eine Governance-Reform einbeziehen. Cariol C. Villegas und Domenico Minerva repräsentieren führende institutionelle Anleger auf der ganzen Welt und haben Hunderte Millionen Dollar an Entschädigungen sowie bedeutsame Corporate-Governance-Reformen im Namen der Anteilseigner gesichert.

In ihrem Kommentar zur Gründung erläuterte Carol C. Villegas: "Die Investoren erkennen zunehmend, dass Rechtsstreitigkeiten nicht nur als Regelung zur Verlustkompensation, sondern auch als bedeutsame Unternehmensveränderungen dienen können. Unsere Corporate Accountability Governance Task Force spiegelt unser Engagement wider, Kunden bei der Erreichung beider Ziele zu unterstützen."

Die Task Force legt den Fokus auf die Identifizierung von Chancen, um Corporate- Governance-Reformen als einen intrinsischen Bestandteil von Beschlussfassungen bei traditionellen Fällen von Wertpapierbetrug zu erreichen. Während Corporate- Governance-Reformen traditionell durch Aktionärsklagen, insbesondere an Gerichten in Delaware angestrebt werden, strebt Labaton eine Erweiterung dieses Rahmens an, indem sich das Unternehmen für reformorientierte Beschlüsse bei Wertpapierbetrugsmaßnahmen einsetzt, die erhebliches unternehmerisches Fehlverhalten oder Governance-Versäumnisse beinhalten. Mit diesem Ansatz will die Kanzlei Ergebnisse erzielen, die sowohl finanzielle Entschädigungen als auch nachhaltige Unternehmensverbesserungen ermöglichen..

Domenico Minerva ergänzte: "Lediglich wenige Kanzleien können auf eine Erfolgsbilanz bei der Erzielung sowohl substanzieller finanzieller Rückforderungen als auch bedeutender Reformen bei Angelegenheiten, die einige der bedeutendsten Unternehmenspleiten und Insolvenzen unserer Zeit beinhalten, verweisen. Diese Task Force baut auf dieser Erfahrung auf und positioniert Labaton, um Mandanten bei einer Lösungsfindung zu unterstützen, die sowohl Verantwortlichkeit als auch einen langfristigen Aktionärswert gewährleisten."

Die Gründung der Corporate Accountability Governance Task Force formalisiert und erweitert die langjährigen Bemühungen der Kanzlei, steuerungsorientierte Ergebnisse im Namen institutioneller Anleger zu verfolgen.

Über Labaton Keller Sucharow

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung fungiert Labaton Keller Sucharow LLP als ein hartnäckiger Fürsprecher für Investoren und Verbraucher, der Milliarden von Dollar an bahnbrechenden Rückforderungen erzielt hat. Bekannt als globaler Marktführer, ist die Kanzlei auf die Vertretung von Mandanten in den Bereichen Wertpapiere, Unternehmensführung und Aktionärsrechte, Verbraucherschutz und datenschutzrechtliche Streitigkeiten sowie Alternative Dispute Resolution (ADR) spezialisiert. Von Gerichten und Kollegen gleichermaßen für herausragende Leistungen anerkannt, wird die Kanzlei regelmäßig in führenden Branchenpublikationen gelistet. Die Büros von Labaton Keller Sucharow sind strategisch günstig in New York, Delaware, London und Washington, D.C. gelegen. Weitere Informationen über Labaton Keller Sucharow finden Sie unter labaton.com.

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