Xrp News: Ripple steigt bei Open USD ein, doch der Token reagiert nicht

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Ripple hat sich dem größten Stablecoin-Konsortium der Geschichte angeschlossen, und der XRP-Kurs hat sich keinen Cent bewegt. Open USD wird von Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock und über 140 weiteren Unternehmen getragen, und Ripple ist als Integrationspartner vom ersten Tag an dabei. Die Xrp News melden damit einen Durchbruch auf Unternehmensebene, der die Rolle von Ripple im globalen Zahlungsverkehr stärkt. Dennoch notiert XRP bei 1,10 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter seinem Vorjahreshoch von 3,65 Dollar. Diese Lücke zwischen Unternehmenserfolg und Token-Kurs beschreibt das Dilemma, das XRP-Anleger seit Monaten erleben. Jede positive Meldung stärkt Ripple als Firma, bewegt aber den Token kaum. Dieser Artikel analysiert die Xrp News rund um Open USD und die technischen Marken für XRP. Wer die Lage versteht, erkennt auch, wo ein Presale Kapital anzieht, das nicht auf eine langsame Erholung warten will. Die Antwort auf die Frage nach dem eigentlichen Einstieg liegt dort, wo der Markt noch keinen Preis festgelegt hat.

Xrp News: Was der Open-USD-Beitritt für Ripple und den Token bedeutet

Open USD ist ein neuer Dollar-Stablecoin unter der Leitung von Open Standard, einem unabhängigen Unternehmen, das den Coin verwaltet und von einem Vorstand der Partnerunternehmen geleitet wird. Die Partnerliste umfasst über 140 Firmen, darunter Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Google, Coinbase, Shopify und Solana, wie 24/7 Wall Street berichtete. Ripple trat als Integrationspartner bei und positioniert den XRP Ledger als eine der technischen Schienen für den Coin. Der Stablecoin soll im Laufe von 2026 live gehen und auf mehreren Netzwerken laufen. Unternehmen können den Coin kostenlos prägen, was ein völlig neues Modell im Stablecoin-Markt darstellt.

Die Xrp News zeigen, dass Open USD ein direkter Angriff auf das Geschäftsmodell von Tether und Circle ist. Die Rendite aus den Reserven fließt an die Partnerunternehmen zurück, statt beim Emittenten zu bleiben. Die Reaktion des Marktes war deutlich, aber nicht zugunsten von XRP: Circle verlor am Tag der Ankündigung rund 17 Prozent seines Aktienwerts, wie Crypto Daily meldete. Für den XRP-Token bleibt der Nutzen dagegen unklar, da die Gebühren auf dem Ledger minimal sind und das Konsortium noch nicht operativ ist. Ripple gewinnt als Unternehmen, doch der Token wartet weiter auf seinen eigenen Katalysator.

XRP handelt bei 1,10 Dollar mit einem Support bei 1,00 Dollar und Widerstand zwischen 1,18 und 1,20 Dollar. Standard Chartered hat sein 2026-Ziel von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt und das 2030-Ziel bei 28 Dollar belassen. Sieben US-Spot-XRP-ETFs verwalten zusammen rund 1 Milliarde Dollar an Vermögen mit kumulativen Zuflüssen von 1,47 Milliarden Dollar. Der CLARITY Act wartet auf eine Senatsabstimmung, und der Weg von 1,10 Dollar zu 2,80 Dollar braucht sowohl das Gesetz als auch eine breitere Markterholung. Die Xrp News unterstreichen die Kluft zwischen dem Fortschritt von Ripple und dem Kurs des Tokens.

Pepeto bietet den Einstieg, den der XRP-Kurs nicht liefern kann

Die Xrp News zeigen wachsende Nachfrage auf Netzwerkebene, doch der Token profitiert davon bisher nicht. Kapital sucht den Einstieg, bei dem die Obergrenze noch nicht festgelegt ist. Pepeto ist der Presale, der genau diese Wallets anzieht, die einen Einstieg vor dem Bewertungssprung suchen.

Der Schritt von frühem Interesse zu festem Kapital hat die Marke von über 10,38 Millionen Dollar überschritten. Der Trading-Hub betreibt bereits eine Live-Umgebung, in der der Risk Scorer jeden Token-Vertrag prüft, bevor ein Käufer Geld einsetzt, sodass Positionen von Anfang an geschützt sind. Die kettenübergreifende Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital sich frei zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana bewegen kann, ohne die Gebühren, die auf anderen Plattformen die Bestände bei jedem Transfer schmälern.

Der Erfinder, der den ersten Pepe Token entworfen hat, leitet das Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten. SolidProof hat jeden Smart Contract geprüft und die gesamte Codebasis hinter dem festen Angebot von 420 Billionen Token verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Die bevorstehende Binance-Listung wird der Moment sein, der jeden Presale-Wallet bei einem gesicherten Einstieg von 0,000000188 Dollar in einen gelisteten Halter verwandelt.

Der erste Pepe Token erreichte einen Höchstwert von 11 Milliarden Dollar ohne ein funktionierendes Werkzeug und mit derselben Menge von 420 Billionen Token. Selbst ein Bruchteil dieser Bewertung vom Presale-Preis aus kann liefern, was kein etablierter Coin aus aktuellen Charts erzeugen kann. Das Pepeto-Presale-Fenster schließt sich dauerhaft, wenn die Listung live geht, und jeder Tag bringt das Ende dieses Einstiegs näher. Die Xrp News zeigen für XRP-Anleger bei 1,10 Dollar nichts, was dieser Geschwindigkeit nahekommt, und genau das macht den Unterschied zwischen beiden Optionen aus.

Fazit

Die Xrp News bestätigen, dass Ripple als Unternehmen wächst, doch der Token braucht Monate, bevor er auch nur die Hälfte seines Höchststands zurückerobert. Der Einstieg, der gerade im Pepeto-Presale verfügbar ist, existiert nächste Woche möglicherweise nicht mehr, weil die Listung jeden Tag näher rückt. Jeder, der früh bei XRP eingestiegen ist und davon profitiert hat, traf eine Entscheidung und handelte sofort statt zu warten. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist dieselbe Art von Entscheidung in diesem Moment. Die Xrp News werden diesen Unterschied sichtbar machen, wenn die Listung die Wallets trennt, die gehandelt haben, von denen, die zu lange gewartet haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Open-USD-Beitritt für XRP?

Ripple trat dem Open-USD-Konsortium als Integrationspartner bei und positioniert den XRP Ledger als eine der technischen Schienen für den neuen Stablecoin. Die Gebühren auf dem Ledger sind allerdings minimal und das Konsortium ist noch nicht operativ, sodass ein direkter Kursimpuls für XRP bisher ausbleibt.

Ist der Pepeto-Presale vor der Listung noch verfügbar?

Der Presale ist zum aktuellen Preis weiterhin geöffnet, doch die bevorstehende Binance-Listung schließt dieses Fenster dauerhaft. Die bereits eingesammelten 10,38 Millionen Dollar zeigen, wohin informiertes Kapital zuerst geflossen ist, wie die offizielle Pepeto-Website bestätigt.